Новости Одессы и Одесской области

На Трассе здоровья в Одессе работает вакцинобус

На Трассе здоровья в Одессе работает вакцинобус

На этих выходных на одесской Трассе здоровья будет работать специальный вакцинальный автобус.
Об этом сообщил в Facebook глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.

Где можно привиться от ковид на Трассе здоровья

Подписаться

По словам главы горздрава, автобус стоит возле пляжа Ланжерон, неподалеку от ресторана “Три барашка”. Он будет работать с утра и до 16:00.

Ранее вакцинировать одесситов на Трассе здоровья предложил городской голова Геннадий Труханов. По его словам, пока на улице хорошая погода, многие горожане гуляют по выходным вдоль Трассы здоровья. И, возможно, кто-то из них во время прогулки может “созреть” для вакцинации.

Статья по теме: Пиво, деньги, лотерея: как в мире стимулируют вакцинацию от COVID-19

Пункты массовой вакцинации в Одессе: адреса

По данным горздрава, завтра, в воскресенье, 21 ноября, в Одессе продолжат работу пункты массовой вакцинации от COVID-19 по таким адресам:

С 9:00 до 20:00:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. Семена Палия, 125Б, ТЦ DEPOt;
  • ул. Паустовского, 14, гипермаркет “Эпицентр”;
  • ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
  • пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center.

С 9:00 до 18:00:

  • ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
  • Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
  • ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
  • ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);
  • пл. Деревянко, 1, издательство “Черноморье”;
  • Международный аэропорт “Одесса” (c 10:00 до 17:00).

Напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать заболевания и уменьшить последствия пандемии.

Другие новости о вакцинации в Одессе:

Фото с Facebook-страницы Левона Никогосяна

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить