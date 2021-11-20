На Трассе здоровья в Одессе работает вакцинобус

На этих выходных на одесской Трассе здоровья будет работать специальный вакцинальный автобус. Об этом сообщил в Facebook глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.

Где можно привиться от ковид на Трассе здоровья

По словам главы горздрава, автобус стоит возле пляжа Ланжерон, неподалеку от ресторана “Три барашка”. Он будет работать с утра и до 16:00.

Ранее вакцинировать одесситов на Трассе здоровья предложил городской голова Геннадий Труханов. По его словам, пока на улице хорошая погода, многие горожане гуляют по выходным вдоль Трассы здоровья. И, возможно, кто-то из них во время прогулки может “созреть” для вакцинации.

Пункты массовой вакцинации в Одессе: адреса

По данным горздрава, завтра, в воскресенье, 21 ноября, в Одессе продолжат работу пункты массовой вакцинации от COVID-19 по таким адресам:

С 9:00 до 20:00:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 125Б, ТЦ DEPOt;

ул. Паустовского, 14, гипермаркет “Эпицентр”;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center.

С 9:00 до 18:00:

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

пл. Деревянко, 1, издательство “Черноморье”;

Международный аэропорт “Одесса” (c 10:00 до 17:00).

Напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать заболевания и уменьшить последствия пандемии.

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Фото с Facebook-страницы Левона Никогосяна