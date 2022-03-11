Дружили две девочки, дружили два мальчика: о войне – языком мультика для детей (видео)

О войне – языком мультика для детей… Украинский мультипликационный фильм «Катруся і Маруся» презентовали на Youtube-канале «Одеська ОДА-Інформ». В отзывах этот мультик уже назвали «вау-продуктом». И это понятно. Украинские дети должны понимать, что происходит на их земле.

Мультик очень короткий, но емкий. Дружили две девочки – Катруся и Маруся. И все было хорошо до тех пор, пока одна из них не стала диктовать другой, какие книжки ей читать, какую музыку слушать…. Потом Маруся вообще передвинула забор и просто-напросто отняла часть земли у Катруси… А через восемь лет уже с оружием напала на Катрусю:

Ранее на телеканале 1+1 был создан подобный мультфильм о двух мальчиках.

«Сейчас время, когда мы не только защищаем границы, города, стоим на страже безопасности и жизни. Время, когда нам важно держать фронт информационный. И говорить с каждой аудиторией на том языке, который она услышит и сможет понять. Этот мультфильм – ответ на манипулятивную дезинформацию, которую распространяет и насаждает РФ. Этот мультфильм будет понятен детям от 3 лет и поможет взрослым найти слова, чтобы объяснить происходящее»,

– сообщает телеканал 1+1 на своем Youtube-канале.

Скриншоты с видео – автора

Цей матеріал також доступний українською