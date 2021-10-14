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Авария в Черном море: потерпевший бедствие украинский военный корабль отбуксировали в Одессу

Авария в Черном море: потерпевший бедствие украинский военный корабль отбуксировали в Одессу

Судно размагничивания «Балта» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМСУ), получившее пробоину возле острова Змеиного в Черном море вечером 13 октября, сегодня, 14 октября, отбуксировали в порт Одессы.

Экипаж судна «Балта» чувствует себя хорошо

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Как сообщили в пресс-службе ВМСУ, буксировку корабля осуществило спасательное судно «Сапфир» Морской поисково-спасательной службы. Его сопровождал эскорт из военных катеров.

Сегодня утром членов экипажа корабля, которые не были задействованы в мероприятиях по спасению судна, доставили в пункт постоянной дислокации. Все моряки чувствуют себя хорошо.

В спасательной операции дополнительно задействовали личный состав аварийно-спасательного отряда ВМСУ.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Черном море терпит бедствие украинский военный корабль «Балта».

Предварительно, чрезвычайная ситуация на борту судна возникла из-за сильного шторма. Судно потеряло ход, а два отсека в кормовой части затопило. Не исключено, что повреждены двигатели.

«Балта» – единственное в Украине судно размагничивания

Судно размагничивания «Балта» было построено на верфи польского города Гданьска в 1987 году. С 1997 года входит в состав ВМС Украины. Это довольно небольшое судно: его длина менее 70 метров, полное водоизмещение – 2086 тонн. Экипаж – 45 человек.

Главной задачей «Балты» является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения наших ВМС. В ВМС Украины это единственное судно такого назначения.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года «Балта» прошла досрочный доковый ремонт на верфи компании «Нибулон» в Николаеве.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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