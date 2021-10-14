Сюрприз по-одесски: Мечников, Бабель, Водяной и другие «звезды» – в необычном ракурсе (фото)

Неожиданный сюрприз! Да такой, что можно ахнуть: заходишь в большой магазин «Антошка» на одесской Греческой площади, а там… Илья Мечников рядом с Бабелем. И Шевченко с Гоголем. И Леонтович с Прокофьевым. И вот всех же даже перечислить невозможно. И все они – вместе, и возвышается над ними Данило Галицкий. Что за «звездная» компания? Как могли они собраться вместе?

Героев необычной одесской выставки создавали лучшие мастера Украины

Это выставка кукол. Вход на нее совершенно свободен. И с подобной «звездной подборкой» любопытные одесситы могли познакомиться еще весной этого года в том же «Антошке». Тогда в образе кукол Барби красовались известные украинки.

Сейчас же, как рассказывает одна из вдохновителей неожиданного чуда, кукольного карнавала-сюрприза, основатель проекта «КуклЬтура» Елена Филиппова, лучшие мастера-кукольники Украины создали на основе всемирно известных кукол Барби и Кена образы многих и многих известных украинцев.

Елена делает акцент: каждая кукла уникальна, создана в единственном экземпляре.

Глаз не оторвать, о каждой кукле хочется рассказывать отдельно (и оно того стоит!). Эти костюмы. Эти неповторимые образы, сотворенные украинскими мастерами!

Одесский кукольный вернисаж продлится до конца октября

Люди сразу достают смартфоны – и начинается фотосессия, и кто-то уже звонит знакомым: «Приходите в «Антошку» с детьми. Тут тако-о-ое!». А кто-то сразу выбирает своего героя и уже хочет узнать все-все и о мастере, который его создал, и о деталях создания кукольного чуда. А еще здесь часто можно услышать: «Такое впечатление, что он (она) сейчас заговорит!».

Выставка (творческий проект «КуклЬтура» и ООО «ТойДиКо Украина») называется «Мечтатели и изобретатели». Как рассказывают ее организаторы, такая выставка – «необычный способ открыть для себя нашу страну. Герои проекта мечтали, делали открытия, создавали…».

Тридцать один мастер работали над созданием более полусотни образов, воплощенных в кукольном облике – неповторимых, сказочно-фееричных. И все представленные герои так или иначе связаны с Украиной.

Как рассказывают организаторы, первую (весеннюю) подобную выставку уже увидели в Киеве, Днепре и Харькове, Виннице и Львове. Скоро герои и открывшейся сегодня выставки тоже отправятся в путешествие.

Выставка работает с 14 по 31 октября в детском магазине «Антошка» (площадь Греческая, 2). Вход свободный.

«Одесская жизнь» о такое «КуклЬтуре» и кукольных выставках в Одессе:

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