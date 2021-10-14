Как отметили День защитников и защитниц Украины бойцы 28-й мехбригады (фото)

Сегодня, 14 октября, в военной части 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода прошло торжественное мероприятие в честь возвращения бойцов с зоны операции объединенных сил и празднования Дня защитников и защитниц Украины.

Как поздравили с праздником одесских защитников и защитниц

Праздничная церемония началась с торжественного построения, затем прозвучал гимн Украины. Бойцам вручали награды и медали.

Наших защитников и защитниц поздравляли командование, руководство Одесской области, священнослужители и волонтеры. Затем почтили минутой молчания павших солдат.

После завершения официальной части военные и гости возложили цветы в память о воинах, погибших во время проведения АТО и ООС.

Одесская бригада потеряла 184 бойца

Отметим, за последнюю ротацию 28-я бригада потеряла пять бойцов. Всего за время военных действий на Донбассе, начиная с 2014 года, погибло 184 бойца 28-й мехбригады и 473 получили ранения.

К сожалению, конфликт не заканчивается. Как рассказал один из служащих 28-й бригады Виталий, далеко не все люди ощущают войну:

«Нужно, чтобы все население Украины любило свою страну также, как ее любят те, кто защищает ее на передовых рубежах. А у нас маленькая часть воюет, а большая часть думает, что войны нет. Мне кажется, что это нас очень тормозит».

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