Сейчас нет причин для срыва отопительного сезона. Нафтогаз предложит бюджетным организациям газ по приемлемым ценам.

Об этом на брифинге в Одесской облгосадминистрации сообщил ее председатель Сергей Гриневецкий.

Срыва отопительного сезона в регионе не будет и до чрезвычайной ситуации, возникновения которой опасались областные власти, произойти не должно.

Гриневецкий пояснил, что поставщики газа подняли стоимость своих услуг, и не смогли обеспечить выполнение договоров, подписанных по результатам тендеров.

Скачка цен на газ для бюджетных организаций не будет

Поэтому правительство страны и участники Ассоциации городов Украины подписали меморандум, о том, что цена газа фиксируется для бюджетных учреждений на отметке 16,8 гривен за 1000 кубметров.

При этом поставщиком голубого топлива для них выступит НАК «Нафтогаз Украины». Для этого каждому бюджетному учреждению придется заключить договор с государственным поставщиком.

Чрезвычайная ситуация в Одесской области отменяется

Ранее комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА признала ситуацию как «предварительно чрезвычайной».

Это, по словам Гриневецкого, помогло ускорить решение проблемы с поставками газа.

В целом же, отметил губернатор, Одесская область организационно и технически готова к отопительному сезону.

Сейчас, согласно установленных правил, главы территориальных громад и городов принимают сами решение о начале отопительного сезона, исходя из погодных условий.

Решение принимается, если среднесуточная температура в течение трех дней составляет +8С или меньше.

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