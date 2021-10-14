Детское дошкольное учреждение появится в Одессе на улице Дидрихсона, 7, в особняке Яловикова.
Об этом сообщила руководитель департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
Прежде, чем открыть в особняк откроет двери для маленьких одесситов, его отреставрируют. Примечательно, что садик в нем откроют самый обычный, муниципальный.
Выполнять функцию детского дошкольного учреждения дому не впервой. В этом здании, которое является памятником архитектуры местного значения, со второй половины 20 века до начала 2000-х уже работал детсад. Тогда в нем было пять групп на 150 детей.
Сейчас нормы поменялись, и когда ремонт окончат, новый-старый детсад сможет принять 100-120 маленьких одесситов.
Но это будет не скоро, пока городское управление капитального строительства только объявило тендер на разработку проектно-сметной документации ремонтно-реставрационных работ.
Победитель аукциона должен стать известен 21 октября. Только на разработку проекта потратят 1 млн 492 тыс. грн.
Седьмой дом по ул. Дидрихсона соорудили примерно в 1898 году по проекту. Предположительно, архитектором был Александр Бернардацци, а заказчиком инженер и гласный городской думы Илья Яловиков.
Об истории этого особняка «Одесская Жизнь» недавно уже рассказывала.
Источник «Думская»
Еще новости Одессы о памятниках архитектуры:
- Дом на одесской Успенской: монументальные балконы и пропавший флагодержатель (фото)
- Здание Одесской филармонии ожидают консервация и противоаварийные работы
- Исторический банк на одесской Пастера: «тихое» разрушение величественного здания
Фото Марии Котовой