Детское дошкольное учреждение появится в Одессе на улице Дидрихсона, 7, в особняке Яловикова.

Об этом сообщила руководитель департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Прежде, чем открыть в особняк откроет двери для маленьких одесситов, его отреставрируют. Примечательно, что садик в нем откроют самый обычный, муниципальный.

Выполнять функцию детского дошкольного учреждения дому не впервой. В этом здании, которое является памятником архитектуры местного значения, со второй половины 20 века до начала 2000-х уже работал детсад. Тогда в нем было пять групп на 150 детей.

Сейчас нормы поменялись, и когда ремонт окончат, новый-старый детсад сможет принять 100-120 маленьких одесситов.

Но это будет не скоро, пока городское управление капитального строительства только объявило тендер на разработку проектно-сметной документации ремонтно-реставрационных работ.

Победитель аукциона должен стать известен 21 октября. Только на разработку проекта потратят 1 млн 492 тыс. грн.

Седьмой дом по ул. Дидрихсона соорудили примерно в 1898 году по проекту. Предположительно, архитектором был Александр Бернардацци, а заказчиком инженер и гласный городской думы Илья Яловиков.

Об истории этого особняка «Одесская Жизнь» недавно уже рассказывала.

Источник «Думская»

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Фото Марии Котовой