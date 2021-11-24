Документацию по ремонту одесского дома Либмана хотят откорректировать – сколько готова потратить мэрия?

По условиям тендера, за корректировку проекта ремонта фасада и кровли в мэрии готовы заплатить 553,6 тыс. грн. Из них 142 тыс. грн заплатят в этом году, а остальную сумму – в следующем. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2022 года.

Еще весной 2020 года договор на разработку проекта управление капстроительства заключило с Одесской государственной академией строительства и архитектуры (ОГАСА). Тогда ОГАСА получила за проект 976 тыс. грн. Но позже заявлялось, что требуется корректировка, поскольку специалисты обнаружили деформации несущих стен подвальных помещений.

Непростая ситуация с реставрацией дома Либмана

Напомним, реставрацию дома Либмана начали летом 2019 года и собирались завершить до конца 2020 года. Из бюджета города на работы выделили 16,2 млн грн, тендер выиграла компания «Укрспецпроект», которая ремонтировала соседний дом Руссова.

Позже мэрия разорвала договор с компанией «Укрспецпроект» и объявила тендер на нового подрядчика. Новым подрядчиком, с которым наши чиновники были намерены заключить договор, стала фирма «Таурус», хотя наименьшую цену на торгах предлагало все то же ООО «Укрспецпроект».

Также сообщалось, что от услуг старого подрядчика отказались, так как тот хотел надстроить новый этаж, что на памятниках архитектуры делать запрещено. При этом на уступки старые строители не шли, настаивая на своих планах. Дом же даже не защищали от осадков, в результате чего там обрушилась часть перекрытий.

Напомним, в августе 2021 года в доме Либмана начались восстановительные работы, которые проводит уже новый подрядчик. Закончить реставрацию планировалось в декабре 2021 года.

Чем примечателен одесский дом Либмана

Дом Либмана – памятник архитектуры местного значения. Здание построено в 1887-1888 годах по проекту архитектора Эдуарда Меснера. На этом месте когда-то размещалась городская гауптвахта, построенная в 1818 году инженером Иваном Кругом. Позже гауптвахту приобрел германский подданный, промышленник 4-го разряда Бернгард Эрнестович Либман – ради использования земельного участка под новое строительство. В марте 1887 года он предоставил в строительное отделение городской управы проект пятиэтажного дома, выполненный архитектором Эдуардом Меснером.

В дореволюционной рекламе здание именовалось как «кондитерская Либмана, угол Дерибасовской и Преображенской улиц, против Соборной площади в собственном доме».

В начале ХХ века кафе пережило террористический акт: в него была брошена бомба с участием анархистки Маруси Никифоровой.

Дом и кафе в нем описаны в рассказах А.Куприна «Скворцы», И.Бунина «Галя Ганская», повести В.Катаева «Хуторок в степи».

В послереволюционный период верхние этажи (включая мансарды) были поделены на коммунальные квартиры. На первом же этаже располагались разнообразные учреждения – Центральная сберегательная касса, букинистический магазин, в годы оккупации – румынское издательство «Букул».

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Фото Марии Котовой и с ресурса «Старая Одесса в фото»