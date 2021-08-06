Одесская «типография Фесенко» получит от Минкульта охранный статус?

Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП) призывает Одесскую областную государственную администрацию на местном уровне задействовать все законные механизмы для того, чтобы не допустить разрушения здания бывшей типографии Фесенко. Кроме того, в МКИП обещают рассмотреть вопрос об придании охранного статуса бывшему памятнику архитектуры — типографии Фесенко.

Об этом Минкульт сообщает на своей странице в Facebook.

Ранее, как мы сообщали, в связи с возобновлением работ по сносу бывшей типографии Фесенко, защитники зданий (типографии и Ришельевского театра, а также жилого дома Нолле) обратились министру культуры Украины.

В публикации Минкульта отмечается, что Одесский окружной административный суд отказался удовлетворить требование МКИП о запрещении строительных работ по адресу ул. Ришельевская, 47 (здание бывшей типографии Фесенко).

Застройщик в судебном порядке добился возможности проводить работы, пока продолжается рассмотрение основного дела. Суд первой инстанции и апелляционный суд разрешили застройщику не учитывать предписания министерства. МКИП не оставляет попыток отстоять здание бывшей типографии и готовится обжаловать решение апелляционного суда Одессы в кассационном порядке,

— говорится в сообщении.

В Минкульте обещают, что «на ближайшем заседании экспертный совет рассмотрит вопрос о предоставлении зданию бывшей типографии Фесенко охранного статуса памятника истории и культуры».

Кроме того, МКИП призывает «Одесскую областную государственную администрацию на местном уровне задействовать все законные механизмы для того, чтобы не допустить разрушения здания бывшей типографии Фесенко».

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