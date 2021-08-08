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Одесские истории: чем известна типография Фесенко (видео)

Одесские истории: чем известна типография Фесенко (видео)

Здание типографии Фесенко – украшение Ришельевской. Оно было построено в русско-византийском стиле с чертами «нарышкинского барокко» XVII века. Дом, который был выстроен в 1841 году архитектором Иваном Козловым, принадлежал генерал-майору Александру Шнелю. Во второй половине 1880-х годов здание приобрел Ефим Фесенко под типографию.

Реконструкцией здания под типографию руководил синодальный архитектор Лев Прокопович, а надстройкой третьего этажа в 1899 году – Александр Бернардацци.

Фесенко был родом из черниговских казаков, и в 1869 году пешком пришел в Одессу на заработки. Здесь, благодаря своему трудолюбию, он преуспел, и в 1883 году смог открыть собственную типографию.

Уже в 1893 году Ефим Фесенко был признан образцовым типографом на юге России, а его предприятие было известно даже за пределами империи.

А еще через четыре года на Всемирной Миланской выставке Фесенко получил первый приз за представленные литографии. Всего типография имела четыре международных награды.

Ефим Фесенко один из первых в стране стал выпускать книги «для читателей из народа». В типографии печаталась самая разнообразная продукция…

Подробнее – в нашем видео:

А ЗДЕСЬ можно почитать об одесской типографии Фесенко.

Ранее мы рассказывали, как строили в Одессе дома в XIX веке.

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Фото: archodessa.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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