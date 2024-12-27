Новости Одессы и Одесской области

День вырезания снежинок и День фруктового торта: что еще празднуют 27 декабря

День вырезания снежинок и День фруктового торта: что еще празднуют 27 декабря

Что празднуют в Украине и мире 27 декабря. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Что празднуют 27 декабря

День вырезания снежинок

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Популяризация творчества и ручной работы как формы отдыха и самовыражения. Этот день вдохновляет детей и взрослых на создание вытынанок, которые добавляют зимней атмосфере домашнего уюта. Вырезание снежинок также развивает мелкую моторику и креативность.

День фруктового торта

Посвящен популяризации фруктовых десертов как вкусной и полезной альтернативы обычным пирожным. Он напоминает о важности использования натуральных ингредиентов в приготовлении сладостей. Этот день часто сопровождается выпеканием и дегустацией различных рецептов фруктовых тортов.

День контрразведки СБУ

Признание работы специалистов СБУ, которые обеспечивают безопасность страны путем предотвращения разведывательной деятельности иностранных агентов. Этот день подчеркивает важность защиты государственной тайны и противодействия шпионажу. Он также подчеркивает роль современных технологий в сфере безопасности.

День «Посетите зоопарк»

Посвящён популяризации посещения зоопарков как возможности познать многообразие животного мира. Этот день призывает поддерживать зоопарки, которые занимаются сохранением редких видов и экологическим образованием. Он является напоминанием о важности бережного отношения к природе.

Международный день готовности к эпидемиям

Формирование осведомленности о мерах, которые помогают предотвратить распространение инфекционных заболеваний. В этот день внимание акцентируется на важности вакцинации, соблюдения гигиены и международного сотрудничества в борьбе с эпидемиями. Это напоминание о необходимости постоянной готовности к потенциальным угрозам.

Степанов день

Народные традиции, связанные с чествованием святых, носящих имя Степан. В этот день часто вспоминают примеры благотворительности и преданности верованию. Также он считается особенным для начала или завершения хозяйственных работ в некоторых регионах.

Именины 27 декабря

Какие сегодня именины: Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Агата.

Кто из известных людей родился 27 декабря

  • 1885 год — украинский актер театра и кино Степан Шкурат;
  • 1908 год — кобзарь, дирижер Владимир Божик;
  • 1934 год — украинка, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр Лариса Латынина (Дырий).

Памятные даты 27 декабря

  • 537 год — в Константинополе, столице Византийской империи, освящают храм святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира;
  • 1648 год — триумфальный въезд гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого в Киев через Золотые ворота;
  • 1932 год — в разгар Великой депрессии в Нью-Йорке открывается крупнейший в мире театр искусств «Radio City Music Hall», рассчитанный на 5945 мест;
  • 1945 год — в Нью-Йорке представители 28 стран подписывают соглашение о создании Международного валютного фонда;
  • 1959 год — от семи толчков землетрясения на севере Турции погибает более 50 тысяч человек, сотни тысяч жителей провинций Эрзинджан, Сивас и Самсун остаются без жилья и в течение всей зимы страдают от лютых морозов, порой достигавших 30 градусов;
  • 1978 год — король Испании Хуан Карлос I после национального референдума утверждает новую демократическую Конституцию — первую за предыдущие 50 лет;
  • 1991 год — независимость Украины признают Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция;
  • 2008 год — под кодовым названием «Литой свинец» в Секторе Газа начинается антитеррористическая военная операция израильской армии против ХАМАСа.

Выбор редакции

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua