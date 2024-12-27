День вырезания снежинок и День фруктового торта: что еще празднуют 27 декабря

Что празднуют 27 декабря

День вырезания снежинок

Популяризация творчества и ручной работы как формы отдыха и самовыражения. Этот день вдохновляет детей и взрослых на создание вытынанок, которые добавляют зимней атмосфере домашнего уюта. Вырезание снежинок также развивает мелкую моторику и креативность.

День фруктового торта

Посвящен популяризации фруктовых десертов как вкусной и полезной альтернативы обычным пирожным. Он напоминает о важности использования натуральных ингредиентов в приготовлении сладостей. Этот день часто сопровождается выпеканием и дегустацией различных рецептов фруктовых тортов.

День контрразведки СБУ

Признание работы специалистов СБУ, которые обеспечивают безопасность страны путем предотвращения разведывательной деятельности иностранных агентов. Этот день подчеркивает важность защиты государственной тайны и противодействия шпионажу. Он также подчеркивает роль современных технологий в сфере безопасности.

День «Посетите зоопарк»

Посвящён популяризации посещения зоопарков как возможности познать многообразие животного мира. Этот день призывает поддерживать зоопарки, которые занимаются сохранением редких видов и экологическим образованием. Он является напоминанием о важности бережного отношения к природе.

Международный день готовности к эпидемиям

Формирование осведомленности о мерах, которые помогают предотвратить распространение инфекционных заболеваний. В этот день внимание акцентируется на важности вакцинации, соблюдения гигиены и международного сотрудничества в борьбе с эпидемиями. Это напоминание о необходимости постоянной готовности к потенциальным угрозам.

Степанов день

Народные традиции, связанные с чествованием святых, носящих имя Степан. В этот день часто вспоминают примеры благотворительности и преданности верованию. Также он считается особенным для начала или завершения хозяйственных работ в некоторых регионах.

Именины 27 декабря

Какие сегодня именины: Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Агата.

Кто из известных людей родился 27 декабря

1885 год — украинский актер театра и кино Степан Шкурат;

1908 год — кобзарь, дирижер Владимир Божик;

1934 год — украинка, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр Лариса Латынина (Дырий).

Памятные даты 27 декабря

537 год — в Константинополе, столице Византийской империи, освящают храм святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира;

1648 год — триумфальный въезд гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого в Киев через Золотые ворота;

1932 год — в разгар Великой депрессии в Нью-Йорке открывается крупнейший в мире театр искусств «Radio City Music Hall», рассчитанный на 5945 мест;

1945 год — в Нью-Йорке представители 28 стран подписывают соглашение о создании Международного валютного фонда;

1959 год — от семи толчков землетрясения на севере Турции погибает более 50 тысяч человек, сотни тысяч жителей провинций Эрзинджан, Сивас и Самсун остаются без жилья и в течение всей зимы страдают от лютых морозов, порой достигавших 30 градусов;

1978 год — король Испании Хуан Карлос I после национального референдума утверждает новую демократическую Конституцию — первую за предыдущие 50 лет;

1991 год — независимость Украины признают Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция;

2008 год — под кодовым названием «Литой свинец» в Секторе Газа начинается антитеррористическая военная операция израильской армии против ХАМАСа.

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