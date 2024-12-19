Одесский зоопарк приглашает всех на новогодние фотозоны (видео)

В преддверии зимних праздников в Одесском зоопарке появились специально оформленные фотозоны. Посетители могут сфотографироваться на фоне декораций, созданных в праздничной тематике. Одни из таких продемонстрировал директор зоопарка Игорь Беляков на своей странице в Facebook.

Кроме того, в зоопарке посетители могут увидеть новое потомство кроликов и посмотреть на других животных.

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