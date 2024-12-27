День вирізання сніжинок та День фруктового торта: що ще святкують 27 грудня

Що святкують 27 грудня

День вирізання сніжинок

Популяризація творчості та ручної роботи як форми відпочинку та самовираження. Цей день надихає дітей і дорослих на створення витинанок, які додають зимовій атмосфері домашнього затишку. Вирізання сніжинок також розвиває дрібну моторику та креативність.

День фруктового торта

Присвячений популяризації фруктових десертів як смачної та корисної альтернативи звичайним тістечкам. Він нагадує про важливість використання натуральних інгредієнтів у приготуванні солодощів. Цей день часто супроводжується випіканням і дегустацією різних рецептів фруктових тортів.

День контррозвідки СБУ

Визнання роботи фахівців СБУ, які забезпечують безпеку країни шляхом запобігання розвідувальній діяльності іноземних агентів. Цей день наголошує на важливості захисту державної таємниці й протидії шпигунству. Він також підкреслює роль сучасних технологій у сфері безпеки.

День «Відвідайте зоопарк»

Присвячений популяризації відвідування зоопарків як можливості пізнати різноманіття тваринного світу. Цей день закликає підтримувати зоопарки, які займаються збереженням рідкісних видів і екологічною освітою. Він є нагадуванням про важливість дбайливого ставлення до природи.

Міжнародний день готовності до епідемій

Формування обізнаності про заходи, які допомагають запобігти поширенню інфекційних захворювань. У цей день увага акцентується на важливості вакцинації, дотримання гігієни та міжнародної співпраці в боротьбі з епідеміями. Це нагадування про необхідність постійної готовності до потенційних загроз.

Степанів день

Народні традиції, пов’язані зі вшануванням святих, що мають ім’я Степан. У цей день часто згадують приклади доброчинності та відданості віруванню. Також він вважається особливим для початку чи завершення господарських робіт у деяких регіонах.

Іменини 27 грудня

Які сьогодні іменини: Аркадій, Гнат, Леонід, Микола, Олександр, Петро, Агата.

Хто з відомих людей народився 27 грудня

1885 рік — український актор театру і кіно Степан Шкурат;

1908 рік — кобзар, диригент Володимир Божик;

1934 рік — українка, 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор Лариса Латиніна (Дирій).

Пам’ятні дати 27 грудня

537 рік — у Константинополі, столиці Візантійської імперії, освячують храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу;

1648 рік — тріумфальний в’їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота;

1932 рік — у розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкривається найбільший у світі театр мистецтв «Radio City Music Hall», розрахований на 5945 місць;

1945 рік — у Нью-Йорку представники 28 країн підписують угоду про створення Міжнародного валютного фонду;

1959 рік — від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини гине понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун залишаються без житла і протягом всієї зими потерпають від лютих морозів, що часом досягали 30 градусів;

1978 рік — король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затверджує нову демократичну Конституцію — першу за попередні 50 років;

1991 рік — незалежність України визнають Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція;

2008 рік — під кодовою назвою «Литий свинець» в Секторі Гази починається антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

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