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«Щедрик» играли на гамелане, а индонезиец колядовал: как украинцы праздновали Рождество на Бали

«Щедрик» играли на гамелане, а индонезиец колядовал: как украинцы праздновали Рождество на Бали

Традиционные вышиванки, колядки и 12 рождественских блюд… Вроде обычное празднование Рождества, однако в другой части света – в Индонезии на Бали. Здесь еще та задача отыскать пшеницу для кутьи, потому что вокруг растет только рис, но это уже третье Рождество на острове по всем украинским традициям.

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Колин – звезда украинского комьюнити. Индонезиец, владеющий соловьиной даже лучше иных украинцев. В этот рождественский вечер ему выпала важнейшая миссия – отвечать за колядки. Он традиционно наряжен в вышиванку и искренне улыбается.

Индонезиец Колин

Колин начал изучать украинский два с половиной года назад. Говорит: «Через язык я хочу узнать историю этой страны. Ибо нужно понимать, что без нее нет нации». Его песни звучат на всех украинских праздниках на Бали: от народных до хитов «Океана Эльзы». На этот раз пел «Новая Радость стала», «Добрый вечер тебе» и «Щедрик».

 

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«Мы играли колядки и праздновали два дня. Этот праздник важен, потому что это символ того, что даже во время войны мы можем быть светом, а наши сердца всегда с родной страной. И для меня важно быть с украинцами, потому что я стал светом для них», – говорит Колин, индонезиец, выучивший украинский.

Рождественское застолье на Бали

Праздновали традиционно в украинских заведениях. Это уже третье Рождество украинской диаспоры на Бали. В 2022 году собралось около 250 человек. В этот раз меньше, однако в теплой компании и при участии экс-посла Украины в Индонезии – Василия Гомянина. Он отметил украинских активистов, которые вносят вклад в поддержку и развитие украинской культуры на острове.

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Гаманин и Пиддубный

Василий Гамянин, экс-посол Украины в Индонезии, и Дмитрий Пиддубный, основатель украинского коммьюнити на Бали

Среди отмеченных и украинка Александра Смотрицкая. Девушка изучала индонезийскую культуру, а теперь популяризирует украинскую. Она первая, кто вместе с индонезийским традиционным оркестром сыграл на гамелане «Щедрика» и «Добрий вечір тобі, пане Господарю». Теперь это стало традицией. Новое звучание точно дополнит коллекцию исполнений произведения Леонтовича.

 

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«Для индонезийцев это все новое, это очень интересно, они очень открыты. Однако у нас есть много ограничений по деятельности для иностранцев в Индонезии. Здесь митинги и акции запрещены, потому поддерживаем Украину через культуру. Надеюсь, однажды мы все же откроем здесь Украинский культурный центр, в котором сможем представлять нашу культуру широко и массово для всех экспатов, иностранцев и индонезийцев», – делится планами основатель украинского коммьюнити на Бали Дмитрий Пиддубный.

Вышиванка и книги

К тому же, украинская диаспора в Индонезии в этом году впервые за полвека презентовала Украину на международном культурном фестивале. Там танцевали гопак и играли на бандуре, которую привезли из Австралии. Тогда новости об Украине разошлись по Индонезии. Позже на Бали открыли первую украинскую библиотеку, которая уже насчитывает 265 книг соловьиной. А на всех мероприятиях собирают донаты в поддержку украинских воинов.

О том, как Индонезия повлияла на независимость Украины, читайте в нашей статье: Как Украина повлияла на независимость Индонезии?

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Редакция ПРОФИЛЬ
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