СБУ — 30 лет: интересные факты из истории секретной службы

25 марта Служба безопасности Украины (СБУ) отмечает юбилей — ей исполняется 30 лет! Редакция «Одесской жизни» поздравляет Службу безопасности с юбилеем. От всего нашего коллектива и от имени мирных людей, мы желаем каждому нашему защитнику и специалисту крепкого здоровья, божьего благословения и только победы! Все будет Украина!

Ну, а в честь 30-летия Службы безопасности мы делимся с нашими читателями интересными фактами из деятельности специалистов.

Что такое СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ) — это правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает государственную безопасность нашей страны — Украины. Идея создания службы родилась впервые дни Независимости, а именно 20 сентября 1991 года. Тогда Верховной радой было принято постановление «О создании Службы национальной безопасности Украины». А уже 25 марта 1992 года был принят закон «О Службе безопасности Украины», а позднее и соответствующие законы Украины.

Как работает СБУ?

В основе закона о Службе безопасности Украины взяты американские законы о ЦРУ и ФБР. Разработать законопроект украинцам помогали коллеги из Великобритании, Германии, Швейцарии. Сегодня СБУ работается более чем со 100 правоохранительными органами и спецслужбами 60 иностранных государств, а также с международными организациями — НАТО, ЕС, ОБСЕ, ООН и многие другие. В Государственном архиве СБУ хранится около 180000 томов материалов, самые старые датированы 1918 годом. И только 2015 году в СБУ была снята государственная тайна с документов советских спецслужб, хранящихся в архиве.

В 2015 году у главного здания Службы безопасности в Киеве в честь воинов АТО была установлена скульптура «Казак-победитель», которая символизирует победу над злом, грозящим Украине. На каменном постаменте изображена карта Украины и казак на лошади с копьем в руке воюющий с двуглавым драконом. В итоге памятник стал одним из символов спецслужбы. Кстати, первым украинским военнослужащим, погибшим на Донбассе, стал сотрудник СБУ — Геннадий Биличенко. Всего за время АТО погибли 26 военнослужащих Службы безопасности.

Чем занимается СБУ?

В обязанности специалистов служащих в Службе безопасности Украины входит:

защита государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического, оборонного потенциала Украины, законных интересов государства и прав граждан от разведывательной деятельности иностранных спецслужб, подрывных посягательств со стороны отдельных организаций и лиц;

предупреждение, выявление и разоблачение преступлений против мира и безопасности человечества, терроризма, коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления, экономики и других противоправных действий, которые непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам Украины;

информационно-аналитическая деятельность с целью содействия руководству Украины в реализации внешне- и внутриполитического курса в направлении построения государства, укрепления его обороноспособности и экономического потенциала, расширения международного сотрудничества.

Заслуги СБУ на фронте

Во время военных действий все направления спецслужбы СБУ очень важны для нас. Так, сначала войны специалисты задержали более 350 диверсантов и более 20 международных каналов вербовки наемников в армию оккупантов. По сей день массово производится разоблачение агентов вражеских спецслужб.

В Киеве была уничтожена вооруженная диверсионная группировка — враги пытались выдавать себя за подразделение Территориальной обороны.

Были разоблачены более 10 агентов российских спецслужб, причастных к военным преступлениям в Луганской области.

Задержаны участники агентурных сетей оккупантов, которые собирали разведданные о средствах радиоэлектронной борьбы и беспилотные летательные аппараты украинских военных подразделений.

В Запорожье нейтрализованы попытки спецслужб оккупантов осуществить так называемую «федерализацию» региона через своих агентов в составе органов местного самоуправления.

Ликвидированы основные транснациональные каналы вербовки наемников для войны против Украины.

Были подготовлены предложения по введению санкций против России и отправлены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Сотрудники Центра специальных операций «А» регулярно уничтожают врага и берут оккупантов в плен. А контрразведка и департамент защиты национальной государственности задерживают российских агентов, диверсантов и коллаборантов.

Следователи СБУ фиксируют преступления врага и открывают уголовное дело.

Киберспециалисты СБУ работают над хакерскими и информационными атаки, помогают собирать данные о передвижении вражеской техники и войск.

Доверяй, но проверяй!

Телефон доверия Службы безопасности Украины — 0 (800) 50-14-82.