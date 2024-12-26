Новогодние шоу и рождественская Коляда: топ-5 событий Одессы 27 — 29 декабря

Любителям прогулок предлагаем обратить внимание на архапрогулки по городу. Это прекрасный повод посмотреть на любимый, и казалось бы знакомый с детства город под новым ракурсом.

Конечно, в эти дни будет множество событий для детей всех возрастов. Для них подготовили яркие интерактивные новогодние представления.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

27 декабря, 18:00. Рождественская Мистерия. Филармония

Яркая большая рождественская Коляда с непревзойденной оперной дивой Людмилой Монастырской. Музыкальная программа концерта представляет собой изысканный симбиоз фольклора с академическими традициями, а знакомые каждому украинцу темы колядок и щедривок заиграют новыми красками и экспрессией гармоний.

Голос Людмилы Монастырской покорял и продолжает звучать в лучших оперных театрах мира — Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-Опера; за несколько лет она вошла в чарт ведущих оперных звезд XXI века. Дирижер — заслуженный артист Украины, главный дирижер Одесской Национальной Оперы — Василий Коваль.



28 декабря. Шоу «Драконы не спят». Palladium

Гринч задумал коварный план, чтобы разрушить празднование Нового Года, но смелая Гермиона и ее команда друзей не позволят этому случиться! Каждый участник становится почти главным героем мюзикла и получает фотосессию с любимыми героями в подарок. Присоединяйтесь к нам в этой увлекательной истории о дружбе, смелости и магии праздников!



29 декабря, 13:00. Шоу «Новогодняя головоломка». Palladium

На новогоднем балу героев «Головоломки 2» вдруг появляется Злой Колдун, который закалывает всех и отправляет их в Царство Снежной Королевы. Лишь Радость и Волшебница Чистильщица памяти могут помочь изменить ситуацию и превратить Колдуна в Санта Клауса!

Все зрители станут частью этой магической истории и получат подарок — фотосессию с любимыми персонажами! Не упустите возможность стать частью праздника!



29 декабря, 13:00. АрхПрогулка «Окрестностями Дюка».

На увлекательной прогулке с проектом «Архитектура Одессы» вы узнаете историю домов и их владельцев, увидите интересные уголки и архитектурные сокровища Приморского бульвара, Театрального и Воронцовского переулков.

Приморский бульвар — сердце Одессы и важная часть исторического центра.

Бульвар строился как парадный фасад города со стороны моря и является наиболее значимым ансамблем периода классицизма. Начинающийся от обрыва над Военным спуском, где расположена усадьба Воронцовых, бульвар длиной два квартала упирается в Старую биржу и поворачивает в Театральный переулок с его старинными уютными двориками и уникальными артефактами прошлого. Настоящая аутентичная Одесса начинается здесь.

29 декабря, 16:00. Новогодняя феерия. Театр оперы и балета

Новая программа объединит самые яркие вокальные и балетные номера — фавориты зрительских симпатий, а также премьерные показы! Музыка Россини, Штрауса, Оффенбаха, Легара, Андерсона, Небесного будет звучать на праздничных просторах Одесской оперы.

Встретить вместе Новый 2025 год и насладиться искусством для избранных, вас приглашают солисты оперы, солисты и артисты балета, хор театра, хоровой коллектив «Жемчужины Одессы» и оркестр под руководством главного дирижера театра, заслуженного артиста Украины Василия Коваля.

