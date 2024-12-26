Новости Одессы и Одесской области

Новогодние шоу и рождественская Коляда: топ-5 событий Одессы 27 — 29 декабря

Новогодние шоу и рождественская Коляда: топ-5 событий Одессы 27 — 29 декабря

Небольшой выдох между праздниками. На этих выходных к нам не заедут поп-звезды, но в знаменитой Одесской Филармонии выступит украинская оперная дива Людмила Монастырская. В театре Оперы и Балета состоится премьера праздничной новогодней программы с лучшими музыкальными и танцевальными номерами.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Любителям прогулок предлагаем обратить внимание на архапрогулки по городу. Это прекрасный повод посмотреть на любимый, и казалось бы знакомый с детства город под новым ракурсом.

Конечно, в эти дни будет множество событий для детей всех возрастов. Для них подготовили яркие интерактивные новогодние представления.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

27 декабря, 18:00. Рождественская Мистерия. Филармония

Яркая большая рождественская Коляда с непревзойденной оперной дивой Людмилой Монастырской. Музыкальная программа концерта представляет собой изысканный симбиоз фольклора с академическими традициями, а знакомые каждому украинцу темы колядок и щедривок заиграют новыми красками и экспрессией гармоний.

Голос Людмилы Монастырской покорял и продолжает звучать в лучших оперных театрах мира — Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-Опера; за несколько лет она вошла в чарт ведущих оперных звезд XXI века. Дирижер — заслуженный артист Украины, главный дирижер Одесской Национальной Оперы — Василий Коваль.

28 декабря. Шоу «Драконы не спят». Palladium

Гринч задумал коварный план, чтобы разрушить празднование Нового Года, но смелая Гермиона и ее команда друзей не позволят этому случиться! Каждый участник становится почти главным героем мюзикла и получает фотосессию с любимыми героями в подарок. Присоединяйтесь к нам в этой увлекательной истории о дружбе, смелости и магии праздников!

29 декабря, 13:00. Шоу «Новогодняя головоломка». Palladium

На новогоднем балу героев «Головоломки 2» вдруг появляется Злой Колдун, который закалывает всех и отправляет их в Царство Снежной Королевы. Лишь Радость и Волшебница Чистильщица памяти могут помочь изменить ситуацию и превратить Колдуна в Санта Клауса!

Все зрители станут частью этой магической истории и получат подарок — фотосессию с любимыми персонажами! Не упустите возможность стать частью праздника!

29 декабря, 13:00. АрхПрогулка «Окрестностями Дюка».

На увлекательной прогулке с проектом «Архитектура Одессы» вы узнаете историю домов и их владельцев, увидите интересные уголки и архитектурные сокровища Приморского бульвара, Театрального и Воронцовского переулков.

Приморский бульвар — сердце Одессы и важная часть исторического центра.
Бульвар строился как парадный фасад города со стороны моря и является наиболее значимым ансамблем периода классицизма. Начинающийся от обрыва над Военным спуском, где расположена усадьба Воронцовых, бульвар длиной два квартала упирается в Старую биржу и поворачивает в Театральный переулок с его старинными уютными двориками и уникальными артефактами прошлого. Настоящая аутентичная Одесса начинается здесь.
29 декабря, 16:00. Новогодняя феерия. Театр оперы и балета

Новая программа объединит самые яркие вокальные и балетные номера — фавориты зрительских симпатий, а также премьерные показы! Музыка Россини, Штрауса, Оффенбаха, Легара, Андерсона, Небесного будет звучать на праздничных просторах Одесской оперы.

Встретить вместе Новый 2025 год и насладиться искусством для избранных, вас приглашают солисты оперы, солисты и артисты балета, хор театра, хоровой коллектив «Жемчужины Одессы» и оркестр под руководством главного дирижера театра, заслуженного артиста Украины Василия Коваля.

 

 

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua