Как выбрать вкусное и качественное мороженое в Одессе?

Мороженое — это, наверное, самый обожаемый десерт детей и взрослых. Мы его едим и летом, и даже зимой, когда нам грустно или весело, на прогулке с семьей или на деловой встрече. «Одесская жизнь» узнала, какое самое вкусное мороженое и кто его производит.

Кто производит мороженое в Украине?

В Украине еще в конце 90-х годов появилось несколько ведущих производителей холодного лакомства. Они выпускают мороженое пломбир, в вафельном стаканчике и в рожке, в брикетах, фруктовое, шоколадное, в ведрах, весовое, эскимо. Среди них:

ТМ «Рудь»

Владелец «Житомирский маслозавод». Был создан в 1998 году и производит молочные продукты и полуфабрикаты. Среди брендов мороженого: «Эскимос», Imperium, «Радуга», «100% пломбир», «Супершоколад», «Импреза», «Детское желание», «Пустунчик», «Крем-пломбир», «Фруктовый лед», «Каштан полтавский».

Средняя стоимость мороженого — от 17 гривен за 70 г и от 100 гривен за 500 г.

ТМ «Ласунка»

Владелец одно-именная компания из Днепра. Год создания — 1997-й. Среди брендов мороженого: «0%+0%», «Монопломбир», «Банкет Делюкс», «Плодово-ягодное», Cream Duet, «Здоровый рожок», «Три желания», «Пломбир», «Фруктовые соки», «Гран-При», «Малюк-ам», «Лев», «Стоп наркотик».

Средняя стоимость мороженого — от 15 гривен за 90 г и от 100 гривен за 900 г.

ТМ «Ласка»

Одноименная фирма находится в Кропивницком и была основана в 2000 году, филиал есть и в Одессе. Выпускает мороженое «Лакомка», Maximuse, Vintage, «Эскимо», «Финский снежок», «Пломбир», Mio Rio, «Гаваї», «Кактус».

Средняя стоимость мороженого — от 13 гривен за 80 г и от 60 гривен за 300 г.

ТМ «Лимо»

«Львовский хладокомбинат», который был основан в 1942 году. Среди брендов: Limo ice-cream, Magnum, «Друзяки-маляки», «Пломбир 1965», «Мороженое львовское», «Каштан со Львова», «Мега стакан», «Плодово-ягодное», «Золотой ключик», «Лед», Choco & milk.

Средняя стоимость мороженого — от 15 гривен за 75 г и 120 гривен за 700 г.

ТМ «Три медведя»

Завод находится в Житомирской области (г. Бердичев). Его продукция: Monaco, «Главхолод», «Альпийские истории», «Мишутка», «От Шефа», «Казка», «Каштан».

Средняя стоимость мороженого — от 16 гривен за 70 г и от 97 гривен за 500 г.

ТМ «Хладик»

Производством занимается фабрика мороженого «Хладопром». Существует с 1932 года и находится в Харькове. Продукция: «Хрещатик», «Каштан», «Магнат», «Сніговік», «Турбо», Bravo, «Артек».

Средняя стоимость мороженого — от 8-9 гривен за 80 г и от 87 гривен за 500 г.

ТМ «Белая береза»

Некоторые считают, что производством занимается Беларусь. Однако мороженое производит днепропетровская компания «Ласунка» по заказу белорусского ООО «Белая бяроза». В ассортименте пломбир и эскимо.

Средняя стоимость мороженого — от 16,50 гривни за 70 г и от 100 гривен за 500 г.

ТМ «Одесса»

Чисто одесское мороженое производится в Одесской области уже пять лет. Производитель находится по адресу: 19-й км Старокиевской дороги, компания «ЮГФУД» при ООО «Хладопром». В ассортименте пломбир и эскимо.

Средняя стоимость мороженого — от 18 гривен за 90 г.

ТМ «Виват»

Производитель ООО «Виватфуд», была основана в Полтаве в 2017 году. Ассортимент мороженого небольшой, делают акцент на натуральности и экзотичности. Производят пломбир в стаканчиках.

Средняя стоимость мороженого — от 39 гривен за 90 г.

Каким должно быть качественное мороженое?

На самом деле мороженое считается полезным продуктом для организма. Настоящий продукт содержит витамины A, B, D, E, P, минеральные вещества, в том числе магний, калий, фосфор и железо.

Существуют три классификации мороженого по жирности:

молочное (0,5-7,5% жирности),

сливочное (8-11,5% жирности),

пломбир (12-20% жирности).

А чтобы купить натуральное мороженое без пальмового масла, обращайте внимание на состав и Державні стандарти України (ДСТУ):

ДСТУ: 4735 — мороженое с комбинированным составом сырья. Это значит, что в составе могут быть и молочные, и растительные продукты, например, пальмовое масло.

ДСТУ: 4734 — это замороженный фруктовый сок.

ДСТУ: 4733-2007 — это натуральное мороженое, которое изготавливают исключительно из молочных продуктов, без добавления ягод, соков, сиропов, джема, орехов, натуральных вкусовых наполнителей и пальмового масла.

Также мороженое бывает со стандартом «ТУ» (Технические условия). Это значит, что его изготавливали по собственной технологии (авторское). Поэтому внимательно читайте, что написано на упаковке или просите лист с составом продукции, к примеру, в кафетериях.

Как проверить мороженое?

Настоящий продукт при комнатной температуре тает за 15-18 минут и равномерно. Хорошо, если появляется воздушная пенная масса. Если мороженое пустило воду, выглядит очень белым или же получилась жидкая масса с приторным сладким вкусом, значит, в нем примеси и ароматизаторы.

Хранение мороженого также важно! Молочное, сливочное и пломбир нужно хранить при температуре -18 градусов не больше 10 месяцев.

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