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Как выбрать вкусное и качественное мороженое в Одессе?

Как выбрать вкусное и качественное мороженое в Одессе?

Мороженое — это, наверное, самый обожаемый десерт детей и взрослых. Мы его едим и летом, и даже зимой, когда нам грустно или весело, на прогулке с семьей или на деловой встрече. «Одесская жизнь» узнала, какое самое вкусное мороженое и кто его производит.

Кто производит мороженое в Украине?

мороженое рудь

В Украине еще в конце 90-х годов появилось несколько ведущих производителей холодного лакомства. Они выпускают мороженое пломбир, в вафельном стаканчике и в рожке, в брикетах, фруктовое, шоколадное, в ведрах, весовое, эскимо. Среди них:

ТМ «Рудь»

Владелец «Житомирский маслозавод». Был создан в 1998 году и производит молочные продукты и полуфабрикаты. Среди брендов мороженого: «Эскимос», Imperium, «Радуга», «100% пломбир», «Супершоколад», «Импреза», «Детское желание», «Пустунчик», «Крем-пломбир», «Фруктовый лед», «Каштан полтавский».

Средняя стоимость мороженого — от 17 гривен за 70 г и от 100 гривен за 500 г.

ТМ «Ласунка»

Владелец одно-именная компания из Днепра. Год создания — 1997-й. Среди брендов мороженого: «0%+0%», «Монопломбир», «Банкет Делюкс», «Плодово-ягодное», Cream Duet, «Здоровый рожок», «Три желания», «Пломбир», «Фруктовые соки», «Гран-При», «Малюк-ам», «Лев», «Стоп наркотик».

Средняя стоимость мороженого — от 15 гривен за 90 г и от 100 гривен за 900 г.

ТМ «Ласка»

Одноименная фирма находится в Кропивницком и была основана в 2000 году, филиал есть и в Одессе. Выпускает мороженое «Лакомка», Maximuse, Vintage, «Эскимо», «Финский снежок», «Пломбир», Mio Rio, «Гаваї», «Кактус».

Средняя стоимость мороженого — от 13 гривен за 80 г и от 60 гривен за 300 г.

ТМ «Лимо»

Лімо

«Львовский хладокомбинат», который был основан в 1942 году. Среди брендов: Limo ice-cream, Magnum, «Друзяки-маляки», «Пломбир 1965», «Мороженое львовское», «Каштан со Львова», «Мега стакан», «Плодово-ягодное», «Золотой ключик», «Лед», Choco & milk.

Средняя стоимость мороженого — от 15 гривен за 75 г и 120 гривен за 700 г.

ТМ «Три медведя»

три медведя

Завод находится в Житомирской области (г. Бердичев). Его продукция: Monaco, «Главхолод», «Альпийские истории», «Мишутка», «От Шефа», «Казка», «Каштан».

Средняя стоимость мороженого — от 16 гривен за 70 г и от 97 гривен за 500 г.

ТМ «Хладик»

Производством занимается фабрика мороженого «Хладопром». Существует с 1932 года и находится в Харькове. Продукция: «Хрещатик», «Каштан», «Магнат», «Сніговік», «Турбо», Bravo, «Артек».

Средняя стоимость мороженого — от 8-9 гривен за 80 г и от 87 гривен за 500 г.

ТМ «Белая береза»

белая береза

Некоторые считают, что производством занимается Беларусь. Однако мороженое производит днепропетровская компания «Ласунка» по заказу белорусского ООО «Белая бяроза». В ассортименте пломбир и эскимо.

Средняя стоимость мороженого — от 16,50 гривни за 70 г и от 100 гривен за 500 г.

ТМ «Одесса»

мороженое одесса

Чисто одесское мороженое производится в Одесской области уже пять лет. Производитель находится по адресу: 19-й км Старокиевской дороги, компания «ЮГФУД» при ООО «Хладопром». В ассортименте пломбир и эскимо.

Средняя стоимость мороженого — от 18 гривен за 90 г.

ТМ «Виват»

Производитель ООО «Виватфуд», была основана в Полтаве в 2017 году. Ассортимент мороженого небольшой, делают акцент на натуральности и экзотичности. Производят пломбир в стаканчиках.

Средняя стоимость мороженого — от 39 гривен за 90 г.

Каким должно быть качественное мороженое?

качество мороженое

На самом деле мороженое считается полезным продуктом для организма. Настоящий продукт содержит витамины A, B, D, E, P, минеральные вещества, в том числе магний, калий, фосфор и железо.

Существуют три классификации мороженого по жирности:

  • молочное (0,5-7,5% жирности),
  • сливочное (8-11,5% жирности),
  • пломбир (12-20% жирности).

А чтобы купить натуральное мороженое без пальмового масла, обращайте внимание на состав и Державні стандарти України (ДСТУ):

  • ДСТУ: 4735 — мороженое с комбинированным составом сырья. Это значит, что в составе могут быть и молочные, и растительные продукты, например, пальмовое масло.
  • ДСТУ: 4734 — это замороженный фруктовый сок.
  • ДСТУ: 4733-2007 — это натуральное мороженое, которое изготавливают исключительно из молочных продуктов, без добавления ягод, соков, сиропов, джема, орехов, натуральных вкусовых наполнителей и пальмового масла.

Также мороженое бывает со стандартом «ТУ» (Технические условия). Это значит, что его изготавливали по собственной технологии (авторское). Поэтому внимательно читайте, что написано на упаковке или просите лист с составом продукции, к примеру, в кафетериях.

Как проверить мороженое?

Настоящий продукт при комнатной температуре тает за 15-18 минут и равномерно. Хорошо, если появляется воздушная пенная масса. Если мороженое пустило воду, выглядит очень белым или же получилась жидкая масса с приторным сладким вкусом, значит, в нем примеси и ароматизаторы.

Хранение мороженого также важно! Молочное, сливочное и пломбир нужно хранить при температуре -18 градусов не больше 10 месяцев.

Ранее мы рассказывали о том, кто и как придумал самое знаменитое мороженое

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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