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День свободы, день против фашизма, расизма и антисемитизма: что еще празднуют 9 ноября

День свободы, день против фашизма, расизма и антисемитизма: что еще празднуют 9 ноября

Что празднуют в Украине и мире 9 ноября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники 9 ноября

Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма

Этот день привлекает внимание к борьбе с различными проявлениями ненависти и дискриминации. Он напоминает о необходимости противодействия фашистским, расистским и антисемитским идеям, которые угрожают правам человека и свободам. Участники акций, лекций и митингов призывают к объединению усилий общества для построения толерантного и мирного мира.

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Всемирный день свободы

День, посвященный защите прав человека и свобод во всем мире. Он напоминает о значении свободы слова, вероисповедания и право на мирные собрания, которые являются фундаментом демократического общества. Этот день важен для повышения осведомленности о нарушениях прав человека и стимулирования международного сообщества к защите демократических принципов.

Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства

День чествования людей, которые сохраняют и популяризируют культурное наследие и традиции. Он напоминает о вкладе работников культуры в развитие общества, их стремление к творчеству и сохранению народных традиций. В этот день культурные учреждения организуют различные мероприятия, выставки и концерты в поддержку украинского искусства.

Всемирный день усыновления

Этот день обращает внимание на важность семейного воспитания для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Он напоминает обществу о возможности подарить детям полноценную семью через усыновление и привлекает внимание к поддержке таких семей. Во многих странах в этот день проходят информационные кампании и мероприятия, способствующие усыновлению.

День рождения неоновой рекламы

День, который отмечает появление одного из самых узнаваемых элементов современного городского дизайна — неоновой рекламы. Благодаря неону улицы больших городов стали ярче и получили характерный стиль, ассоциирующийся с ночной жизнью мегаполисов. Это также возможность вспомнить историю технологического прогресса, который изменил вид улиц всего мира.

Всемирный день лизинга

Этот день посвящен индустрии лизинга, которая позволяет предприятиям и отдельным лицам использовать имущество без его покупки. Лизинг способствует развитию малого бизнеса, помогая оптимизировать расходы и улучшить доступ к новым технологиям. В этот день финансовые учреждения проводят семинары и информационные мероприятия, которые знакомят клиентов с преимуществами лизинговых услуг.

Именины 9 ноября

Какие сегодня именины: Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Александр, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор.

Кто из известных людей родился 9 ноября

  • 1948 год: футболист «Динамо» (Киев), обладатель Кубка Кубков Виктор Матвиенко;
  • 1983 год: украинский комик, телеактер Юрий Ткач;
  • 1985 год: украинский актер театра и кино Алексей Гнатковский.

Памятные даты 9 ноября

  • 1799 год: переворот 18 брюмера приводит Наполеона к власти во Французской республике;
  • 1867 год: в Японии сёгун Токугава Ёсинобу возвращает государственную власть Императору;
  • 1907 год: британский король Эдуард VII получает в подарок самый большой бриллиант в мире;
  • 1918 год: на руинах Австро-Венгрии провозглашают Австрийскую Республику;
  • 1918 год: во Львове создают исполнительный орган ЗУНР (от 13 ноября 1918 года — Государственный Секретариат);
  • 1923 год: в Мюнхене происходит «Пивной путч»;
  • 1938 год: в Хусте для организации обороны Карпатской Украины образуют полувоенную организацию «Карпатская Сечь»;
  • 1938 год: в Третьем Рейхе происходят массовые погромы евреев «Хрустальная ночь»;
  • 1989 год: начинается разрушение Берлинской стены;
  • 1991 год: генерала Джохара Дудаева избирают первым президентом Ичкерии;
  • 1995 год: Македония и Украина принимаются в Совет Европы;
  • 1997 год: в Украине впервые празднуют День украинской письменности и языка.

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