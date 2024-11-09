День свободи, день проти фашизму, расизму та антисемітизму: що ще святкують 9 листопада

Свята 9 листопада

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму

Цей день привертає увагу до боротьби з різними проявами ненависті та дискримінації. Він нагадує про необхідність протидії фашистським, расистським і антисемітським ідеям, які загрожують правам людини і свободам. Учасники акцій, лекцій і мітингів закликають до об’єднання зусиль суспільства для побудови толерантного та мирного світу.

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Всесвітній день свободи

День, присвячений захисту прав людини і свобод у всьому світі. Він нагадує про значення свободи слова, віросповідання та право на мирні зібрання, які є фундаментом демократичного суспільства. Цей день важливий для підвищення обізнаності щодо порушень прав людини та стимулювання міжнародної спільноти до захисту демократичних принципів.

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва

День вшанування людей, які зберігають та популяризують культурну спадщину та традиції. Він нагадує про внесок працівників культури у розвиток суспільства, їхнє прагнення до творчості та збереження народних традицій. У цей день культурні установи організовують різні заходи, виставки та концерти на підтримку українського мистецтва.

Всесвітній день усиновлення

Цей день звертає увагу на важливість сімейного виховання для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Він нагадує суспільству про можливість подарувати дітям повноцінну сім’ю через усиновлення та привертає увагу до підтримки таких сімей. У багатьох країнах цього дня проходять інформаційні кампанії та заходи, що сприяють усиновленню.

День народження неонової реклами

День, який відзначає появу одного з найбільш впізнаваних елементів сучасного міського дизайну — неонової реклами. Завдяки неону вулиці великих міст стали яскравішими і отримали характерний стиль, що асоціюється з нічним життям мегаполісів. Це також нагода згадати історію технологічного прогресу, який змінив вигляд вулиць усього світу.

Всесвітній день лізингу

Цей день присвячений індустрії лізингу, яка дозволяє підприємствам та окремим особам використовувати майно без його купівлі. Лізинг сприяє розвитку малого бізнесу, допомагаючи оптимізувати витрати та поліпшити доступ до нових технологій. У цей день фінансові установи проводять семінари та інформаційні заходи, які знайомлять клієнтів з перевагами лізингових послуг.

Іменини 9 листопада

Які сьогодні іменини: Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір.

Хто з відомих людей народився 9 листопада

1948 рік: футболіст «Динамо» (Київ), володар Кубка Кубків Віктор Матвієнко;

1983 рік: український комік, телеактор Юрій Ткач;

1985 рік: український актор театру та кіно Олексій Гнатковський.

Пам’ятні дати 9 листопада

1799 рік: переворот 18 брюмера приводить Наполеона до влади у Французькій республіці;

1867 рік: в Японії сьоґун Токуґава Йосінобу повертає державну владу Імператору;

1907 рік: британський король Едуард VII отримує у подарунок найбільший діамант у світі;

1918 рік: на руїнах Австро-Угорщини проголошують Австрійську Республіку;

1918 рік: у Львові створюють виконавчий орган ЗУНР (від 13 листопада 1918 року — Державний Секретаріат);

1923 рік: у Мюнхені відбувається «Пивний путч»;

1938 рік: у Хусті для організації оборони Карпатської України утворюють напіввійськову організацію «Карпатська Січ»;

1938 рік: у Третьому Рейху відбуваються масові погроми євреїв «Кришталева ніч»;

1989 рік: починається руйнування Берлінської стіни;

1991 рік: генерала Джохара Дудаєва обирають першим президентом Ічкерії;

1995 рік: Македонія і Україна приймаються до Ради Європи;

1997 рік: в Україні вперше святкують День української писемності та мови.

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