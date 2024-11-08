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Цены на Привозе 8 ноября: где дешевые яйца?

Цены на Привозе 8 ноября: где дешевые яйца?

Привоз в ноябре… Тепло, пожалуй, теплее, чем дома, где еще не дали отопление, людей, как всегда, много. Что там с настроением, которое зависит и от цен?

Надо покупать вовремя!

Женщина – спутнице:

– Ну вот как теперь?! Неделю назад была на Привозе, с тех пор цены ни на что не изменились, а теперь смотри: яйца подорожали!

– Нужно было неделю назад покупать. Было бы вовремя. Теперь плати больше.

– Да я не думала, что эти яйца так подорожают. Вон баклажаны можно по двадцать купить. И это в ноябре. А эти яйца…

– Ну мало ли о чем мы с тобой не думали не думали… Тоже мне новость – яйца подорожали… Покупай тогда синие по двадцать!..

Так что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 35-40 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • помидоры – 40-100 грн;
  • свекла – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 70-90 грн;
  • сладкий перец – 50-70 грн;
  • баклажаны – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • чеснок – 110-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.
Одесский Привоз в ноябре
Одесский Привоз в ноябре: покупатели
Одесский Привоз в ноябре: овощи и фрукты
Одесский Привоз в ноябре: овощи
Одесский Привоз в ноябре: перец

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Фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-40 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • сливы – 20-45 грн;
  • виноград – 70-90 грн;
  • хурма – 90-180 грн.
Одесский Привоз в ноябре: фрукты
Одесский Привоз в ноябре: крытый рынок
Одесский Привоз в ноябре: яблоки, лимоны
Одесский Привоз в ноябре: синие
Одесский Привоз в ноябре: виноград

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 57-90 грн;
  • брынза – 160-250 грн;
  • творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Одесский Привоз в ноябре: мясо
Одесский Привоз в ноябре: сало
Одесский Привоз в ноябре: молочка
Одесский Привоз в ноябре: сыр, брынза
Одесский Привоз в ноябре: цены на яйца

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 90-110 грн;
  • караси – 45-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • карп – 70-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Одесский Привоз в начале ноября: цены на «главное» и оранжевые недоразумения.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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