Цены на Привозе 8 ноября: где дешевые яйца?

Надо покупать вовремя!

Женщина – спутнице:

– Ну вот как теперь?! Неделю назад была на Привозе, с тех пор цены ни на что не изменились, а теперь смотри: яйца подорожали!

– Нужно было неделю назад покупать. Было бы вовремя. Теперь плати больше.

– Да я не думала, что эти яйца так подорожают. Вон баклажаны можно по двадцать купить. И это в ноябре. А эти яйца…

– Ну мало ли о чем мы с тобой не думали не думали… Тоже мне новость – яйца подорожали… Покупай тогда синие по двадцать!..

Так что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 35-40 грн;

лук – 30-35 грн;

помидоры – 40-100 грн;

свекла – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 70-90 грн;

сладкий перец – 50-70 грн;

баклажаны – 30-45 грн;

капуста – 45-60 грн;

чеснок – 110-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

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Фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-40 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

сливы – 20-45 грн;

виноград – 70-90 грн;

хурма – 90-180 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 57-90 грн;

брынза – 160-250 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 90-110 грн;

караси – 45-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

карп – 70-120 грн.

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