Цены на Привозе 8 ноября: где дешевые яйца?

Привоз в ноябре… Тепло, пожалуй, теплее, чем дома, где еще не дали отопление, людей, как всегда, много. Что там с настроением, которое зависит и от цен?
Надо покупать вовремя!
Женщина – спутнице:
– Ну вот как теперь?! Неделю назад была на Привозе, с тех пор цены ни на что не изменились, а теперь смотри: яйца подорожали!
– Нужно было неделю назад покупать. Было бы вовремя. Теперь плати больше.
– Да я не думала, что эти яйца так подорожают. Вон баклажаны можно по двадцать купить. И это в ноябре. А эти яйца…
– Ну мало ли о чем мы с тобой не думали не думали… Тоже мне новость – яйца подорожали… Покупай тогда синие по двадцать!..
Так что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 35-40 грн;
- лук – 30-35 грн;
- помидоры – 40-100 грн;
- свекла – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 70-90 грн;
- сладкий перец – 50-70 грн;
- баклажаны – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- чеснок – 110-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
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Фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-40 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- сливы – 20-45 грн;
- виноград – 70-90 грн;
- хурма – 90-180 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 57-90 грн;
- брынза – 160-250 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 90-110 грн;
- караси – 45-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- карп – 70-120 грн.
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