Что празднуют 11 января

Международный день «Спасибо»

Привлечение внимания к культуре благодарности и вежливости. Он напоминает о важности выражать благодарность в повседневной жизни, что помогает укреплять отношения между людьми. Простое слово может сделать день лучше и создать позитивную атмосферу.

День молока

Акцент на роли молока как важного источника питательных веществ в рационе человека. В этот день обращают внимание на его пользу для здоровья, а также на поддержку молочного производства. Это напоминание о необходимости качественных и доступных молочных продуктов.

День «Сигареты опасны для здоровья»

Сосредоточение на вреде, который курение причиняет организму, и призыв к здоровому образу жизни. Цель дня — повысить осведомленность о рисках, связанных с табаком, и способствовать отказу от курения. Образовательные кампании призывают задуматься о влиянии сигарет на здоровье людей и окружающую среду.

День «Уже не Новый год»

Этот день символизирует завершение праздничного периода и возвращение к привычному ритму жизни. Он дает возможность подвести итоги праздников и настроиться на реализацию новогодних целей. В то же время это повод с легкостью попрощаться с новогодней атмосферой.

День объятий девочек и мальчиков

Подчеркивает важность поддержки и тепла через объятия. Это отличный способ улучшить настроение и эмоциональное состояние, ведь объятия положительно влияют на психологическое здоровье. Дружеские жесты помогают укреплять отношения и чувствовать себя ближе.

День доски визуализации

Посвящен популярному инструменту планирования и визуализации целей. Он поощряет создавать собственные визуальные планы, чтобы мотивировать себя к достижению мечты. Использование доски помогает сосредоточиться на желаемых результатах и сохранять позитивный настрой.

День Горячего Тодди

Отличная возможность насладиться популярным напитком, согревающим в холодное время года. Он привлекает внимание к интересным кулинарным традициям и способам борьбы с непогодой. Рецепты напитка содержат комбинацию меда, лимона и пряностей, которые добавляют тепла и уюта.

День «Узнай свое имя азбукой Морзе»

Этот день побуждает к изучению азбуки Морзе через написание собственного имени. Это возможность узнать больше об этом историческом способе коммуникации, который использовался для передачи важных сообщений. Интерес к азбуке Морзе способствует распространению знаний о связи и ее развитии.

День осведомленности о болезни Педжета

Обращает внимание на редкое заболевание костной ткани, которое требует ранней диагностики. В этот день информируют о симптомах, методах лечения и поддержке пациентов. Распространение знаний помогает вовремя реагировать на вызовы болезни.

День тайного приятеля

Этот день поощряет к анонимным добрым поступкам, которые создают атмосферу тепла и доброжелательности. Он позволяет сделать приятные неожиданности, улучшающие настроение и вызывающие улыбку. Участие в таком дне напоминает о важности заботы о близких.

Международный день равенства на работе

Посвящен борьбе за равенство прав и возможностей на рабочих местах. Он акцентирует внимание на вызовах, которые стоят перед работниками разных категорий, и призывает к справедливому отношению. Цель дня — создание равных условий для профессионального развития каждого.

Всемирный день скетчноутинга

Направлен на популяризацию творческого подхода к записи информации с помощью рисунков и символов. Этот день поощряет делиться техниками визуального мышления, которые делают идеи более понятными и интересными. Скетчноутинг помогает структурировать мысли и передавать сложные концепции.

Именины 11 января

Какие сегодня именины: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор.

Кто из известных людей родился 11 января

1898 год: украинский писатель Петр Ванченко;

1906 год: украинский греко-католический священник, близкий друг Андрея Шептицкого Иосиф Кладочный;

1913 год: украинский военный деятель, генерал-хорунжий, главнокомандующий УПА от 1950 Василий Кук.

Памятные даты 11 января

630 год: мусульмане во главе с пророком Магометом завоевывают Мекку у курайшитов (вероятная дата);

1569 год: первая упомянутая в истории лотерея в Англии;

1693 год: землетрясение и цунами на Сицилии повреждают 70 городов и вызывают около 60 тыс. жертв;

1759 год: в Филадельфии (штат Пенсильвания) начинает работу первая в США страховая компания;

1775 год: впервые в США еврея (Фрэнсис Сальвадор) избирают на государственную должность;

1785 год: Нью-Йорк становится столицей США (до 1790);

1787 год: Уильям Гершель открывает два спутника планеты Уран — Титанию и Оберон;

1803 год: Монро и Ливингстон отправляются в морское путешествие из США в Париж с целью купить Новый Орлеан, в результате чего США приобрели весь штат Луизиана;

1863 год: заканчивается трехдневная Битва за Форт Хиндман, Арканзас;

1864 год: в Лондоне открывается вокзал Чаринг Кросс;

1909 год: из Нью-Йорка в Филадельфию отправляются участницы первых женских автогонок;

1922 год: в Торонто (Канада) благодаря научной работе Ф. Бантинга, Ч. Беста и Дж. Маклеода впервые применяют инсулин для лечения диабета: 14-летний канадец Леонард Томпсон становится первым в мире человеком, которого спасли с помощью инсулина;

1923 год: в связи с невыплатой Германией репараций, установленных Версальским договором, французские и бельгийские войска занимают Рурскую область, где добывалось 70% немецкого угля;

1935 год: американка Амелия Эрхарт начинает перелет через Тихий океан;

1946 год: в Албании отменяют монархию и провозглашают народную социалистическую республику, которой до 1985 года руководил сталинист Энвер Ходжа;

1971 год: американский журналист Дон Гефлер начинает термин Кремниевая долина, когда он начал публиковать серию статей под названием «Кремниевая долина США»;

1972 год: после победы в войне за независимость Восточный Пакистан становится Бангладешем;

1981 год: команда из трех британцев под руководством сэра Ренальфа Финнеса завершает самую длинную по расстоянию и самую короткую по продолжительности экспедицию через Антарктику, достигнув базы Скотта после 75 дней пути; было пройдено 2 тысячи 500 миль;

1994 год: правительство Ирландии отменяет запрет на теле- и радиовещание представителей ИРА и Шинн Фейн.

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