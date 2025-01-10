ООН на распутье: способна ли организация повторить судьбу Лиги Наций?

Кризис доверия и неэффективность решений

ООН часто критикуют за бездействие или неэффективность в случаях серьезных международных кризисов. Яркий пример — российское вторжение в Украину, которое продемонстрировало ограниченные возможности Совета Безопасности. Россия, как постоянный член Совета Безопасности с правом вето, фактически парализовала принятие решений, направленных на прекращение агрессии. Подобные ситуации наблюдались и раньше — в Сирии, Мьянме и Йемене, где дипломатические усилия ООН не смогли предотвратить конфликты и массовые нарушения прав человека. Вот что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил о состоянии дел в ООН:

«ООН была создана для мира, а с миром у нас проблемы. На земле нет мира. Безусловно, одной из причин этого являются геополитические разногласия и соотношение сил, которое стало менее выразительным, чем раньше. Однако мы должны гораздо лучше действовать в вопросе предотвращения конфликтов и тогда сможем сделать гораздо больше после их урегулирования. В частности, в создании экономических и социальных условий, в области прав человека, чтобы обеспечить поддержку достигнутого мира».

Доверие к организации среди стран-членов и граждан мира значительно снизилось. Важные вопросы, такие как военные конфликты, климатические изменения, беженцы и глобальное неравенство, часто остаются без реальных механизмов решения. Эксперт Денис Кузьмин считает причиной этому устаревшую систему:

— ООН находится в кризисе, но она не одна: кризис охватил Европейский Союз, НАТО и другие международные структуры. На самом же деле, это отражение более глубокой проблемы — кризиса всей системы международных отношений, сложившейся после холодной войны. ООН создавалась в мире, где главными игроками были США и Советский Союз. Эта биполярная система исчезла, и сейчас мы живем в мире без четких центров влияния. Китай и США не контролируют глобальную политику так, как это делали когда-то Москва и Вашингтон. А без этого баланса ООН теряет эффективность.

Совет Безопасности ООН — клуб избранных

Совет Безопасности — один из важнейших органов ООН, но также и наиболее противоречивый. Пять постоянных членов (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия) имеют право вето, которое часто используется для блокирования любых инициатив, не соответствующих их геополитическим интересам. Например, Китай неоднократно блокировал решения по ситуации в Гонконге или Тибете, а США — по Израилю.

Дискуссии о реформе Совета Безопасности продолжаются уже десятилетиями. Развивающиеся страны, в частности Индия, Бразилия, Германия и Япония, претендуют на постоянное членство, аргументируя это тем, что современный состав Совета не отражает реального баланса сил в мире. Однако любая реформа требует согласия всех постоянных членов, что делает ее чрезвычайно сложной.

— Система принятия решений в ООН построена так, что эти пять государств определяют, кто является террористом, кто виноват в войнах, и даже могут легально начать вооруженный конфликт, ссылаясь на международное право, — говорит Денис Кузьмин.

Сила и слабость ООН

Хотя ООН часто критикуют за бессилие перед агрессорами, ее важность нельзя недооценивать. Главная миссия организации — быть площадкой для диалога, и в этом она все еще выполняет свою роль.

— Когда началась полномасштабная война, многие страны, в том числе Индия, Китай и арабские государства, не поддерживали украинские резолюции в ООН. Но со временем их позиция изменилась. Они не вводят санкции против России, но уже голосуют за Украину. Это может показаться малым шагом, но в международной политике именно такие вещи создают основу для будущих решений. Мы часто ждем от ООН слишком многого — что она прекратит войны, заставит агрессора остановиться. Но ООН — это не мировое правительство. Ее главная роль — площадка для диалога. И пока она хотя бы частично выполняет эту функцию, она остается нужной, — подчеркнул эксперт.

Несмотря на свой статус главного международного миротворческого органа, ООН часто оказывается бессильной перед современными вызовами.

— ООН не может решить конфликты, если одна из сторон — член Совета Безопасности. Это одна из главных причин ее неэффективности. Кроме того, в современном мире международная политика — это не только государства. В игру вступили транснациональные корпорации, частные военные компании, террористические группировки. А ООН была создана для совсем другого мира, где таких игроков просто не существовало.

Что ждет ООН: ликвидация или реформирование?

Несмотря на критику, ООН остается важным механизмом международного сотрудничества, в частности в сфере гуманитарной помощи, развития и прав человека, говорит Денис Кузьмин. Поэтому полная ее ликвидация или замена на другую структуру вряд ли произойдет в ближайшее время. Реформа, хотя и сложная, но все же возможна. Один из вариантов — ограничение права вето, например, из-за необходимости согласования с большинством членов Генеральной Ассамблеи. Другой вариант — расширение Совета Безопасности путем привлечения новых постоянных членов, что сделало бы его более репрезентативным. Но желает ли этого пятерка?

— Реформирование ООН — это постоянная дискуссия, которая длится уже более 30 лет. Но любое изменение требует согласия пяти постоянных членов Совета Безопасности. Согласятся ли они добровольно потерять свои привилегии? Вряд ли, — считает Денис Кузьмин.

Может ли повторить ООН судьбу Лиги наций? Да, говорит эксперт, однако отмечает — Лига наций не исчезла, а трансформировалась.

— Лига Наций официально прекратила существование, но многие ее структуры стали частью ООН. Международный суд, Международная организация труда, даже некоторые здания и недвижимость перешли по наследству. Это показывает, что глобальные институции не просто исчезают — они меняются. То же самое может произойти и с ООН.

Возможна ли альтернатива ООН?

ООН находится в самом серьезном кризисе за всю свою историю. Отсутствие механизмов принуждения и конфликт интересов среди членов Совета Безопасности значительно снижают ее эффективность в решении международных конфликтов. В то же время мир нуждается в глобальной площадке для диалога и сотрудничества, и пока ни одна другая организация не может полностью заменить ООН.

— ООН — это больше, чем просто одна организация. Это сеть институтов, таких как ЮНЕСКО, Международный валютный фонд, ВОЗ. Она выполняет функцию мировой площадки для переговоров. Да, правила часто нарушаются, но представим, что их вообще не будет — тогда международные отношения превращаются в хаос. Как и в дорожном движении: аварии случаются, светофоры не всегда работают, но полная отмена правил приведет к катастрофе.

Будущее организации зависит от ее способности адаптироваться к новым вызовам и поиска компромиссов между государствами-членами.

Диана Федотова

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