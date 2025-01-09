В Украине запретили курение кальянов: что именно изменилось

Рестораторы пытались обжаловать это решение, доказывая, что кальян — это особая услуга, которая не имеет отношения к пропаганде курения. Впрочем, суд не согласился с такой позицией. По его заключению, само наличие кальяна в меню заведения уже является своеобразной рекламой табачных изделий, даже если об этом не говорится прямо.

Такой запрет — часть общегосударственной политики борьбы с табакокурением. Заведения, которые нарушают новый закон, теперь могут получить серьезные штрафы от Госпродпотребслужбы. Верховный Суд своим решением поставил точку в этом вопросе, отменив все предыдущие решения судов, которые были в пользу ресторанов.

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