Новости Одессы и Одесской области

В Украине запретили курение кальянов: что именно изменилось

В Украине запретили курение кальянов: что именно изменилось

С июля 2022 года в Украине действует полный запрет на кальяны в заведениях общественного питания. Такое решение на днях принял Верховный Суд Украины. Теперь в ресторанах и кафе нельзя не только курить обычные сигареты, но и пользоваться кальянами или электронными сигаретами.

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Рестораторы пытались обжаловать это решение, доказывая, что кальян — это особая услуга, которая не имеет отношения к пропаганде курения. Впрочем, суд не согласился с такой позицией. По его заключению, само наличие кальяна в меню заведения уже является своеобразной рекламой табачных изделий, даже если об этом не говорится прямо.

Такой запрет — часть общегосударственной политики борьбы с табакокурением. Заведения, которые нарушают новый закон, теперь могут получить серьезные штрафы от Госпродпотребслужбы. Верховный Суд своим решением поставил точку в этом вопросе, отменив все предыдущие решения судов, которые были в пользу ресторанов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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