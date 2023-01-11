Сегодня Международный день «Спасибо»: как отметить?

В этот день, 11 января, весь мир ежегодно отмечает необычный, но очень милый и добрый праздник: Международный день «Спасибо». В этот день нужно обязательно поблагодарить всех важных для вас людей, чтобы напомнить им как они вам дороги, и как вы их цените.

Впервые слово «Спасибо» было официально упомянуто в 1586 году. А в обиходе оно стало применяться лишь в XX веке.

Впервые о важности такого праздника заговорили представители миротворческих организаций в 2008 году. Тогда же он и был введен по инициативе ООН и ЮНЕСКО, а датой празднования выбрали 11 января. Таким образом людям решили в очередной раз напомнить, как важно выражать благодарность, быть добрыми и отзывчивыми.

Также стоит отметить, что слова благодарности несут в себе очень много положительных эмоций и даже способны улучшить наше самочувствие. И поэтому не скупитесь на добрые слова и как можно чаще говорите «Спасибо» своим родным и близким.

В этот день во всем мире проводят веселые конкурсы, флешмобы, благотворительные акции. Люди дарят друг другу подарки и открытки, рисуют плакаты со словом «Спасибо», организовывают вечеринки.

Не забудьте же и вы сказать искренние слова благодарности всем, кто вас поддерживал и поддерживает, когда вам трудно, а также своим друзьям, близким и родным за то, что они ценят и любят вас.

Фото: ТСН