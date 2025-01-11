Що святкують 11 січня

Міжнародний день «Дякую»

Привернення уваги до культури вдячності та ввічливості. Він нагадує про важливість висловлювати подяку у повсякденному житті, що допомагає зміцнювати стосунки між людьми. Просте слово може зробити день кращим і створити позитивну атмосферу.

День молока

Акцент на ролі молока як важливого джерела поживних речовин у раціоні людини. У цей день звертають увагу на його користь для здоров’я, а також на підтримку молочного виробництва. Це нагадування про необхідність якісних і доступних молочних продуктів.

День «Цигарки небезпечні для здоров’я»

Зосередження на шкоді, яку куріння завдає організму, та заклик до здорового способу життя. Мета дня — підвищити обізнаність про ризики, пов’язані з тютюном, і сприяти відмові від куріння. Освітні кампанії закликають задуматися про вплив цигарок на здоров’я людей та довкілля.

День «Вже не Новий рік»

Цей день символізує завершення святкового періоду та повернення до звичного ритму життя. Він дає можливість підбити підсумки свят і налаштуватися на реалізацію новорічних цілей. Водночас це привід із легкістю попрощатися з новорічною атмосферою.

День обіймів дівчаток і хлопчиків

Наголошує на важливості підтримки й тепла через обійми. Це чудовий спосіб покращити настрій та емоційний стан, адже обійми позитивно впливають на психологічне здоров’я. Дружні жести допомагають зміцнювати відносини та відчувати себе ближчими.

День дошки візуалізації

Присвячений популярному інструменту планування та візуалізації цілей. Він заохочує створювати власні візуальні плани, щоб мотивувати себе до досягнення мрій. Використання дошки допомагає зосередитися на бажаних результатах і зберігати позитивний настрій.

День Гарячого Тодді

Чудова можливість насолодитися популярним напоєм, що зігріває в холодну пору року. Він привертає увагу до цікавих кулінарних традицій і способів боротьби з негодою. Рецепти напою містять комбінацію меду, лимона та прянощів, що додають тепла та затишку.

День «Дізнайся своє ім’я азбукою Морзе»

Цей день спонукає до вивчення азбуки Морзе через написання власного імені. Це можливість дізнатися більше про цей історичний спосіб комунікації, що використовувався для передачі важливих повідомлень. Інтерес до азбуки Морзе сприяє поширенню знань про зв’язок та його розвиток.

День поінформованості про хворобу Педжета

Звертає увагу на рідкісне захворювання кісткової тканини, яке потребує ранньої діагностики. У цей день інформують про симптоми, методи лікування та підтримку пацієнтів. Поширення знань допомагає вчасно реагувати на виклики хвороби.

День таємного приятеля

Цей день заохочує до анонімних добрих вчинків, які створюють атмосферу тепла й доброзичливості. Він дає змогу зробити приємні несподіванки, що покращують настрій і викликають усмішку. Участь у такому дні нагадує про важливість турботи про близьких.

Міжнародний день рівності на роботі

Присвячений боротьбі за рівність прав і можливостей на робочих місцях. Він акцентує увагу на викликах, які стоять перед працівниками різних категорій, і закликає до справедливого ставлення. Мета дня — створення рівних умов для професійного розвитку кожного.

Всесвітній день скетчноутингу

Спрямований на популяризацію творчого підходу до нотування інформації за допомогою малюнків і символів. Цей день заохочує ділитися техніками візуального мислення, що роблять ідеї зрозумілішими й цікавішими. Скетчноутинг допомагає структурувати думки та передавати складні концепції.

Іменини 11 січня

Які сьогодні іменини: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір.

Хто з відомих людей народився 11 січня

1898 рік: український письменник Петро Ванченко;

1906 рік: український греко-католицький священник, близький друг Андрея Шептицького Йосиф Кладочний;

1913 рік: український військовий діяч, генерал-хорунжий, головнокомандувач УПА від 1950 Василь Кук.

Пам’ятні дати 11 січня

630 рік: мусульмани на чолі з пророком Магометом завойовують Мекку в курайшитів (вірогідна дата);

1569 рік: перша згадана в історії лотерея в Англії;

1693 рік: землетрус та цунамі на Сицилії пошкоджують 70 міст та спричиняють близько 60 тис. жертв;

1759 рік: у Філадельфії (штат Пенсільванія) починає роботу перша у США страхова компанія;

1775 рік: вперше в США єврея (Френсіс Сальвадор) обирають на державну посаду;

1785 рік: Нью-Йорк стає столицею США (до 1790);

1787 рік: Вільям Гершель відкриває два супутники планети Уран — Титанію та Оберон;

1803 рік: Монро і Лівінгстон вирушають в морську подорож із США в Париж, маючи на меті купити Новий Орлеан, внаслідок чого США придбали весь штат Луїзіана;

1863 рік: закінчується триденна Битва за Форт Хіндман, Арканзас;

1864 рік: у Лондоні відкривається вокзал Чарінг Крос;

1909 рік: із Нью-Йорка у Філадельфію вирушають учасниці перших жіночих автоперегонів;

1922 рік: у Торонто (Канада) завдяки науковій роботі Ф. Бантинга, Ч. Беста і Дж. Маклеода вперше застосовують інсулін для лікування діабету: 14-річний канадець Леонард Томпсон стає першою у світі людиною, яку врятували за допомогою інсуліну;

1923 рік: у зв’язку з невиплатою Німеччиною репарацій, встановлених Версальським договором, французькі та бельгійські війська займають Рурську область, де видобувалось 70 % німецького вугілля;

1935 рік: американка Амелія Ерхарт розпочинає переліт через Тихий океан;

1946 рік: в Албанії скасовують монархію і проголошують народну соціалістичну республіку, якою до 1985 року керував сталініст Енвер Ходжа;

1971 рік: американський журналіст Дон Гефлер започатковує термін Кремнієва долина, коли він почав публікувати серію статей під назвою «Кремнієва долина США»;

1972 рік: після перемоги у війні за незалежність Східний Пакистан стає Бангладешем;

1981 рік: команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершує найдовшу за відстанню і найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику, досягнувши базу Скотта після 75 днів шляху; було пройдено 2 тисячі 500 миль;

1994 рік: уряд Ірландії скасовує заборону на теле- і радіомовлення представників ІРА та Шинн Фейн.

Вибір редакції