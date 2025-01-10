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Цены на Привозе после зимних праздников: «А где покупатели?»

Цены на Привозе после зимних праздников: «А где покупатели?»

Зимние праздники – позади. Привоз встречает большим ассортиментом. А вот покупателей стало меньше.

«Уже наелись или деньги кончились?»

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…Женщина спрашивает спутницу:

– Это мне кажется, людей ли стало меньше?

– Может, уже наелись?

– Да нет. Наверное, деньги уже кончились. Людей меньше – картошка дешевле. Ты заметила?

Картошка на Привозе

***
– Ты смотри, люди калачи покупают! Что это такое? На какое Рождество? Старое, новое или еще какое-нибудь?

– Ну решил человек калачик съесть! Тебе-то что?

– Да мне ничего. У меня Рождество в прошлом году было, 25 декабря. Как у людей.

– Так если я встречаю по-старому, я уже не человек?!

Возникает небольшой спор, когда «настоящее» Рождество. У каждого свои аргументы.

Здесь же возникает вопрос о Старом Новом годе. Аргументы – тоже разные…

А что там с ценами на Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 35-45 грн;
  • лук – 20-35 грн;
  • помидоры – 30-100 грн;
  • свекла – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 40-70 грн;
  • баклажаны – 30-45 грн;
  • капуста — 45-60 грн;
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.
Овощи на Привозе
Привоз: цены на овощи
Привоз: картошка-морковка

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград — 70-120 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • мандарины – 65-100 грн;
  • апельсины – 70-110 грн.
Фрукты на Привозе
На Привозе: овощи-фрукты
Фрукты на Привозе в январе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 30-90 грн;
  • брынза — 180-250 грн;
  • творог – 80-140 грн.
Цены на яйца на Привозе, январь 2025
Одесский Привоз: разнообразие брынзы
Одесский Привоз: мясо и сало

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть — 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • карп – 70-120 грн.
Рыба на Привозе
Одесский Привоз: цены на рыбу

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Привозе в начале года: «Да где же делась картошка?!»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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