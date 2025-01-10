Цены на Привозе после зимних праздников: «А где покупатели?»

Зимние праздники – позади. Привоз встречает большим ассортиментом. А вот покупателей стало меньше.
«Уже наелись или деньги кончились?»
…Женщина спрашивает спутницу:
– Это мне кажется, людей ли стало меньше?
– Может, уже наелись?
– Да нет. Наверное, деньги уже кончились. Людей меньше – картошка дешевле. Ты заметила?
***
– Ты смотри, люди калачи покупают! Что это такое? На какое Рождество? Старое, новое или еще какое-нибудь?
– Ну решил человек калачик съесть! Тебе-то что?
– Да мне ничего. У меня Рождество в прошлом году было, 25 декабря. Как у людей.
– Так если я встречаю по-старому, я уже не человек?!
Возникает небольшой спор, когда «настоящее» Рождество. У каждого свои аргументы.
Здесь же возникает вопрос о Старом Новом годе. Аргументы – тоже разные…
А что там с ценами на Привозе?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 35-45 грн;
- лук – 20-35 грн;
- помидоры – 30-100 грн;
- свекла – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 90-130 грн;
- сладкий перец – 40-70 грн;
- баклажаны – 30-45 грн;
- капуста — 45-60 грн;
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград — 70-120 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- мандарины – 65-100 грн;
- апельсины – 70-110 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-90 грн;
- брынза — 180-250 грн;
- творог – 80-140 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть — 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- карп – 70-120 грн.
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