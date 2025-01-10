Цены на Привозе после зимних праздников: «А где покупатели?»

«Уже наелись или деньги кончились?»

…Женщина спрашивает спутницу:

– Это мне кажется, людей ли стало меньше?

– Может, уже наелись?

– Да нет. Наверное, деньги уже кончились. Людей меньше – картошка дешевле. Ты заметила?

***

– Ты смотри, люди калачи покупают! Что это такое? На какое Рождество? Старое, новое или еще какое-нибудь?

– Ну решил человек калачик съесть! Тебе-то что?

– Да мне ничего. У меня Рождество в прошлом году было, 25 декабря. Как у людей.

– Так если я встречаю по-старому, я уже не человек?!

Возникает небольшой спор, когда «настоящее» Рождество. У каждого свои аргументы.

Здесь же возникает вопрос о Старом Новом годе. Аргументы – тоже разные…

А что там с ценами на Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 35-45 грн;

лук – 20-35 грн;

помидоры – 30-100 грн;

свекла – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 90-130 грн;

сладкий перец – 40-70 грн;

баклажаны – 30-45 грн;

капуста — 45-60 грн;

чеснок – 100-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-50 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград — 70-120 грн;

хурма — 90-180 грн;

мандарины – 65-100 грн;

апельсины – 70-110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-90 грн;

брынза — 180-250 грн;

творог – 80-140 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть — 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-100 грн;

караси – 70-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

карп – 70-120 грн.

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