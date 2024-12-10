День прав человека и День защиты прав животных: что еще празднуют 10 декабря

Что празднуют 10 декабря

День прав человека

Посвящен защите и поддержке основных прав и свобод каждого человека. Этот день напоминает о важности борьбы с дискриминацией и обеспечения равенства для всех людей. Внимание акцентируется на повышении осведомленности о правовых стандартах и механизмах их защиты.

Международный день защиты прав животных

Направлен на защиту и соблюдение прав животных во всем мире. В этот день призывают к ответственному отношению к домашним и диким животным, гуманному обращению и уменьшению их страданий. Особый акцент делается на необходимости соблюдения законодательства по защите фауны.

Всемирный день футбола

Отмечает роль футбола как самой популярной игры, объединяющей людей всего мира. Этот день напоминает о спортивном духе, честной игре и культурном влиянии футбола на общество. Футбол является не только развлечением, но и средством воспитания командной работы и выносливости.

Международный день акций за принятие Декларации прав животных

Посвящен повышению осведомленности об этическом отношении к животным и борьбе за их права. В этот день проводятся акции, призывающие к принятию декларации, гарантирующей животным достойное существование. Его цель — уменьшить эксплуатацию животных в различных сферах человеческой деятельности.

День десятичной системы Дьюи

Напоминает о внедрении и использовании системы классификации в библиотеках, созданной для удобного поиска книг. Эта система организует информацию и облегчает доступ к знаниям. День подчеркивает значение стандартизации в обучении и исследованиях.

День пива Lager

Посвящен одному из самых популярных сортов пива, известного своим мягким вкусом и свежестью. В этот день ценители пива отмечают богатство традиций пивоварения и наслаждаются различными вариантами этого напитка. Lager символизирует гармонию простоты и утонченности.

День Нобеля

Посвящен празднованию выдающихся достижений в науке, литературе, экономике и борьбе за мир. В этот день вспоминают Альфреда Нобеля, основателя престижной премии, которая вдохновляет людей на значимые открытия. Его имя ассоциируется с прогрессом и важностью интеллектуальной деятельности.

Именины 10 декабря

Какие сегодня именины: Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Ангелина, Анна, Александра, Татьяна.

Кто из известных людей родился 10 декабря

1875 год: украинский композитор, автор духовных композиций, хоровых произведений Даниил Роздольский;

1892 год: украинский скульптор и педагог Макс Гельман;

1940 год: украинский дирижер, лауреат Шевченковской премии, основатель львовской капеллы мальчиков и мужчин Дударик, а также одноименной хоровой школы Николай Кацал.

Памятные даты 10 декабря

1520 год: Мартин Лютер публично сжигает папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви в Виттенберге;

1637 год: казацкие войска под предводительством Павла Бута терпят поражение от войска Речи Посполитой возле городка Боровица;

1684 год: Эдмонд Галлей зачитывает на заседании Королевского общества работу Исаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в которой законы Кеплера были выведены на основе теории тяготения;

1768 год: в Великобритании основывают Королевскую Академию Искусств, наиболее влиятельную и авторитетную Ассоциацию художников Великобритании;

1817 год: Миссисипи становится 20-м штатом США, его название в переводе с языка индейцев означает «Большая река»;

1901 год: в Стокгольме вручили первые Нобелевские премии;

1948 год: Генеральная Ассамблея ООН принимает Всеобщую декларацию прав человека;

1953 год: выходит 1-й номер журнала «Плейбой»;

1981 год: американский журнал The New England Journal of Medicine публикует заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, преимущественно среди гомосексуалов, позже недуг получает название «синдром приобретенного иммунодефицита» (СПИД);

1999 год: Панамский канал переходит под юрисдикцию Панамы (ранее был под юрисдикцией Соединенных Штатов).

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