День прав людини та День захисту прав тварин: що ще святкують 10 грудня

Що святкують 10 грудня

День прав людини

Присвячений захисту та підтримці основних прав і свобод кожної людини. Цей день нагадує про важливість боротьби з дискримінацією та забезпечення рівності для всіх людей. Увага акцентується на підвищенні обізнаності щодо правових стандартів і механізмів їхнього захисту.

Міжнародний день захисту прав тварин

Спрямований на захист і дотримання прав тварин у всьому світі. У цей день закликають до відповідального ставлення до домашніх і диких тварин, гуманного поводження та зменшення їх страждань. Особливий акцент робиться на необхідності дотримання законодавства щодо захисту фауни.

Всесвітній день футболу

Відзначає роль футболу як найпопулярнішої гри, що об’єднує людей усього світу. Цей день нагадує про спортивний дух, чесну гру та культурний вплив футболу на суспільство. Футбол є не лише розвагою, а й засобом виховання командної роботи та витривалості.

Міжнародний день акцій за прийняття Декларації прав тварин

Присвячений підвищенню обізнаності про етичне ставлення до тварин і боротьбу за їхні права. У цей день проводяться акції, що закликають до прийняття декларації, яка гарантуватиме тваринам гідне існування. Його мета – зменшити експлуатацію тварин у різних сферах людської діяльності.

День десяткової системи Дьюї

Нагадує про впровадження та використання системи класифікації в бібліотеках, створеної для зручного пошуку книг. Ця система організовує інформацію та полегшує доступ до знань. День підкреслює значення стандартизації у навчанні та дослідженнях.

День пива Lager

Присвячений одному з найпопулярніших сортів пива, відомого своїм м’яким смаком і свіжістю. У цей день поціновувачі пива відзначають багатство традицій пивоваріння та насолоджуються різними варіантами цього напою. Lager символізує гармонію простоти й витонченості.

День Нобеля

Присвячений відзначенню видатних досягнень у науці, літературі, економіці та боротьбі за мир. У цей день згадують Альфреда Нобеля, засновника престижної премії, яка надихає людей на значущі відкриття. Його ім’я асоціюється з прогресом і важливістю інтелектуальної діяльності.

Іменини 10 грудня

Які сьогодні іменини: Анатолій, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Ангеліна, Анна, Олександра, Тетяна.

Хто з відомих людей народився 10 грудня

1875 рік: український композитор, автор духовних композицій, хорових творів Данило Роздольський;

1892 рік: український скульптор і педагог Макс Гельман;

1940 рік: український диригент, лауреат Шевченківської премії, засновник львівської капели хлопчиків та мужчин Дударик, а також однойменної хорової школи Микола Кацал.

Пам’ятні дати 10 грудня

1520 рік: Мартін Лютер привселюдно спалює папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу;

1637 рік: козацькі війська під проводом Павла Бута зазнають поразки від війська Речі Посполитої біля містечка Боровиця;

1684 рік: Едмонд Галлей зачитує на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння;

1768 рік: у Великій Британії засновують Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії;

1817 рік: Міссісіпі стає 20-м штатом США, його назва у перекладі з мови індіанців означає «Велика річка»;

1901 рік: у Стокгольмі вручили перші Нобелівські премії;

1948 рік: Генеральна Асамблея ООН ухвалює Загальну декларацію прав людини;

1953 рік: виходить 1-й номер журналу «Плейбой»;

1981 рік: американський журнал The New England Journal of Medicine публікує замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, переважно серед гомосексуалів, пізніше недуг отримує назву «синдром набутого імунодефіциту» (СНІД);

1999 рік: Панамський канал переходить під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

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