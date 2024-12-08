Елки с юмором и еще немного осени: семь мгновений одесской недели в фотографиях

Одесские витрины превратились в зимнюю сказку – порой неожиданную и с юмором (фоторепортаж) Зимняя сказка под дождь и туман – это же так по-одесски! О чем идет речь? Конечно, о витринах Одессы. Ну и не только витринах, а обо всем, что уже украшено в зимних тонах. Или пока только торопливо украшают. Хотите поднять себе настроение – на улицу. Да, только о зонтике помните… ПОДРОБНЕЕ

Что происходит рядом с главной елкой Одессы? (фоторепортаж) Главная елка Одессы уже на второй день после официального открытия превратилась в основную фотозону – несмотря на не самые лучшие погодные условия. ПОДРОБНЕЕ