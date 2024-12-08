Елки с юмором и еще немного осени: семь мгновений одесской недели в фотографиях

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели со второго по восьмое декабря?
2 декабря
Осенние цветы все еще украшают декабрьские клумбы:
3 декабря
На Преображенской: поговорим о наболевшем?
4 декабря
Букет одесских фонарей…
5 декабря
На Привозе уже продают елки. Пока искусственные.
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6 декабря
Даже дождь не мешает: подготовка к зимним праздникам – на каждом шагу:
7 декабря
На улице Европейской: украсили елку модно и креативно – игрушками стали банки из-под сгущенного молока!
8 декабря
Начало зимы на Театральной площади…
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