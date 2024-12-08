Новости Одессы и Одесской области

Елки с юмором и еще немного осени: семь мгновений одесской недели в фотографиях

Елки с юмором и еще немного осени: семь мгновений одесской недели в фотографиях

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели со второго по восьмое декабря?

2 декабря

Осенние цветы все еще украшают декабрьские клумбы:

Фото дня: осенние цветы в декабре

3 декабря

На Преображенской: поговорим о наболевшем?

Фото дня: на Преображенской

4 декабря

Букет одесских фонарей

Фото дня: букет фонарей

5 декабря

На Привозе уже продают елки. Пока искусственные.

Фото дня: на Привозе

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6 декабря

Даже дождь не мешает: подготовка к зимним праздникам – на каждом шагу:

Фото дня: подготовка к праздникам

7 декабря

На улице Европейской: украсили елку модно и креативно – игрушками стали банки из-под сгущенного молока!

Одесские витрины, елка со сгущенкой

8 декабря

Начало зимы на Театральной площади

Фото дня: на Театральной площади

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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