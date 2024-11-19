День гражданина и день памяти журналистов: что еще празднуют 19 ноября

Что празднуют 19 ноября

Международный день памяти журналистов

День посвящен журналистам, которые погибли при исполнении профессиональных обязанностей. Его цель — напомнить о рисках, которые несут работники медиа, и привлечь внимание к важности защиты свободы слова. Особое внимание обращают на борьбу с безнаказанностью за преступления против журналистов.

Всемирный день гражданина

Этот день направлен на поощрение людей принимать активное участие в жизни общества. Его главная идея — популяризация ответственного гражданства, взаимоуважения и сотрудничества. Напоминает о важности роли каждого человека в развитии демократии и построении справедливого общества.

Международный день цельного зерна

Привлекает внимание к важности употребления продуктов из цельного зерна для здорового питания. В этот день распространяют информацию о пользе зерновых культур, их влияние на пищеварение и профилактику хронических заболеваний. Также популяризируют устойчивые методы выращивания зерна.

Международный день мужчин

День направлен на признание роли мужчин в обществе и их вклада в семью, работу и сообщества. Его цель — привлечь внимание к вопросам здоровья, борьбы со стереотипами и обеспечения гендерного равенства. Особенно подчеркивают важность положительных мужских ролевых моделей.

День женщин-предпринимателей

День поддержки и признания женщин, которые выбрали предпринимательскую деятельность. Его цель — поощрить развитие женского бизнеса и обратить внимание на вызовы, с которыми сталкиваются женщины в этой сфере. Подчеркивается важность равных возможностей в бизнесе и экономике.

Всемирный день предотвращения насилия над детьми

Посвящен борьбе со всеми формами насилия против детей. Этот день направлен на повышение осведомленности общества о проблемах жестокого обращения с детьми и их последствиях. Активно популяризируются программы поддержки пострадавших и предотвращения насилия.

День работника стекольной промышленности или стеклопроизводителя

День призван почтить работу работников, занятых в производстве стеклянной продукции. Особое внимание уделяется развитию инноваций в этой сфере, в частности экологическим аспектам производства стекла. Это также возможность оценить вклад стеклопроизводителей в строительство, искусство и быт.

День работников гидрометеорологической службы

День отмечает работу людей, которые занимаются прогнозированием погоды и исследованием климата. Его цель — подчеркнуть важность их вклада в сохранение жизни и имущества через предупреждение о стихийных бедствиях. Также это возможность привлечь внимание к современным вызовам изменения климата.

Всемирный день туалета

Привлекает внимание к проблеме отсутствия надлежащих санитарных условий во многих регионах мира. Главная цель — популяризация гигиены и обеспечение доступа к безопасным туалетам. Отмечается влияние этой проблемы на здоровье, окружающую среду и развитие общества.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

День посвящен чествованию памяти людей, погибших в ДТП. Его цель — привлечь внимание к проблеме безопасности дорожного движения и напомнить о необходимости соблюдения правил. Также отмечается поддержка пострадавших и семей погибших.

Именины 19 ноября

Какие завтра именины: Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Федор, Яков.

Кто из известных людей родился 19 ноября

1878 год: украинский цитолог, генетик, открыватель митохондрий у растений, автор терминов кариотип и филогенетика Григорий Левитский;

1907 год: украинский эндокринолог и патофизиолог, академик Василий Комиссаренко;

1986 год: украинская актриса театра и кино Валерия Ходос.

Памятные даты 19 ноября

1190 год: основывают Тевтонский орден;

1493 год: в своем втором путешествии в Америку Колумб открывает остров Пуэрто-Рико;

1626 год: в Немирове основывают церковное братство и школу при нем;

1809 год: в битве при Окане французская армия маршала Сульта громит испанскую армию Хуана Карлоса де Арейсаги;

1815 год: Франция присоединяется к Священному союзу;

1891 год: в Германской империи продают первую игрушечную железную дорогу;

1916 год: император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставляет автономию Восточной Галиции;

1919 год: сенат США голосует против ратификации Версальского мирного договора, в результате чего США вынуждены были выйти из Лиги Наций;

1921 год: создают Укрмет — центральную метеорологическую службу Украины;

1941 год: к западу от берегов Австралии происходит бой между австралийским крейсером Sydney и немецким вспомогательным крейсером Kormoran, в результате которого оба корабля затонули;

1943 год: начинается операция по освобождению островов Гилберта и Маршалловых островов от японских войск;

1946 год: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН против религиозного и расового преследования;

1969 год: бразильский футболист Пеле забивает свой 1000-й гол в своем 909-м матче;

1997 год: начинается экспедиция международного экипажа на борту американского космического челнока многоразового использования «Колумбия», в которой вместе с космонавтами из США и Японии участвует первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк;

2004 год: в «Доме с химерами» архитектора Владислава Городецкого, что на улице Банковой в Киеве, торжественно открывают музейно-культурный центр «Шедевры искусства Украины»;

2005 год: сенат США поддерживает законопроект об отмене торговых ограничений в отношении Украины, известных как поправка Джексона — Вейника;

2012 год: в Украине вступает в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

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