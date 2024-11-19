День гражданина и день памяти журналистов: что еще празднуют 19 ноября

Что празднуют в Украине и мире 19 ноября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Что празднуют 19 ноября
Международный день памяти журналистов
День посвящен журналистам, которые погибли при исполнении профессиональных обязанностей. Его цель — напомнить о рисках, которые несут работники медиа, и привлечь внимание к важности защиты свободы слова. Особое внимание обращают на борьбу с безнаказанностью за преступления против журналистов.
Всемирный день гражданина
Этот день направлен на поощрение людей принимать активное участие в жизни общества. Его главная идея — популяризация ответственного гражданства, взаимоуважения и сотрудничества. Напоминает о важности роли каждого человека в развитии демократии и построении справедливого общества.
Международный день цельного зерна
Привлекает внимание к важности употребления продуктов из цельного зерна для здорового питания. В этот день распространяют информацию о пользе зерновых культур, их влияние на пищеварение и профилактику хронических заболеваний. Также популяризируют устойчивые методы выращивания зерна.
Международный день мужчин
День направлен на признание роли мужчин в обществе и их вклада в семью, работу и сообщества. Его цель — привлечь внимание к вопросам здоровья, борьбы со стереотипами и обеспечения гендерного равенства. Особенно подчеркивают важность положительных мужских ролевых моделей.
День женщин-предпринимателей
День поддержки и признания женщин, которые выбрали предпринимательскую деятельность. Его цель — поощрить развитие женского бизнеса и обратить внимание на вызовы, с которыми сталкиваются женщины в этой сфере. Подчеркивается важность равных возможностей в бизнесе и экономике.
Всемирный день предотвращения насилия над детьми
Посвящен борьбе со всеми формами насилия против детей. Этот день направлен на повышение осведомленности общества о проблемах жестокого обращения с детьми и их последствиях. Активно популяризируются программы поддержки пострадавших и предотвращения насилия.
День работника стекольной промышленности или стеклопроизводителя
День призван почтить работу работников, занятых в производстве стеклянной продукции. Особое внимание уделяется развитию инноваций в этой сфере, в частности экологическим аспектам производства стекла. Это также возможность оценить вклад стеклопроизводителей в строительство, искусство и быт.
День работников гидрометеорологической службы
День отмечает работу людей, которые занимаются прогнозированием погоды и исследованием климата. Его цель — подчеркнуть важность их вклада в сохранение жизни и имущества через предупреждение о стихийных бедствиях. Также это возможность привлечь внимание к современным вызовам изменения климата.
Всемирный день туалета
Привлекает внимание к проблеме отсутствия надлежащих санитарных условий во многих регионах мира. Главная цель — популяризация гигиены и обеспечение доступа к безопасным туалетам. Отмечается влияние этой проблемы на здоровье, окружающую среду и развитие общества.
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий
День посвящен чествованию памяти людей, погибших в ДТП. Его цель — привлечь внимание к проблеме безопасности дорожного движения и напомнить о необходимости соблюдения правил. Также отмечается поддержка пострадавших и семей погибших.
Именины 19 ноября
Какие завтра именины: Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Федор, Яков.
Кто из известных людей родился 19 ноября
- 1878 год: украинский цитолог, генетик, открыватель митохондрий у растений, автор терминов кариотип и филогенетика Григорий Левитский;
- 1907 год: украинский эндокринолог и патофизиолог, академик Василий Комиссаренко;
- 1986 год: украинская актриса театра и кино Валерия Ходос.
Памятные даты 19 ноября
- 1190 год: основывают Тевтонский орден;
- 1493 год: в своем втором путешествии в Америку Колумб открывает остров Пуэрто-Рико;
- 1626 год: в Немирове основывают церковное братство и школу при нем;
- 1809 год: в битве при Окане французская армия маршала Сульта громит испанскую армию Хуана Карлоса де Арейсаги;
- 1815 год: Франция присоединяется к Священному союзу;
- 1891 год: в Германской империи продают первую игрушечную железную дорогу;
- 1916 год: император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставляет автономию Восточной Галиции;
- 1919 год: сенат США голосует против ратификации Версальского мирного договора, в результате чего США вынуждены были выйти из Лиги Наций;
- 1921 год: создают Укрмет — центральную метеорологическую службу Украины;
- 1941 год: к западу от берегов Австралии происходит бой между австралийским крейсером Sydney и немецким вспомогательным крейсером Kormoran, в результате которого оба корабля затонули;
- 1943 год: начинается операция по освобождению островов Гилберта и Маршалловых островов от японских войск;
- 1946 год: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН против религиозного и расового преследования;
- 1969 год: бразильский футболист Пеле забивает свой 1000-й гол в своем 909-м матче;
- 1997 год: начинается экспедиция международного экипажа на борту американского космического челнока многоразового использования «Колумбия», в которой вместе с космонавтами из США и Японии участвует первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк;
- 2004 год: в «Доме с химерами» архитектора Владислава Городецкого, что на улице Банковой в Киеве, торжественно открывают музейно-культурный центр «Шедевры искусства Украины»;
- 2005 год: сенат США поддерживает законопроект об отмене торговых ограничений в отношении Украины, известных как поправка Джексона — Вейника;
- 2012 год: в Украине вступает в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.
Выбор редакции