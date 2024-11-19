День громадянина та день пам’яті журналістів: що ще святкують 19 листопада

Що святкують 19 листопада

Міжнародний день пам’яті журналістів

День присвячений журналістам, які загинули під час виконання професійних обов’язків. Його мета – нагадати про ризики, які несуть працівники медіа, і привернути увагу до важливості захисту свободи слова. Особливу увагу звертають на боротьбу з безкарністю за злочини проти журналістів.

Всесвітній день громадянина

Цей день спрямований на заохочення людей брати активну участь у житті суспільства. Його головна ідея – популяризація відповідального громадянства, взаємоповаги та співпраці. Нагадує про важливість ролі кожної людини у розвитку демократії та побудові справедливого суспільства.

Міжнародний день цільного зерна

Привертає увагу до важливості вживання продуктів із цільного зерна для здорового харчування. В цей день поширюють інформацію про користь зернових культур, їхній вплив на травлення та профілактику хронічних захворювань. Також популяризують стійкі методи вирощування зерна.

Міжнародний день чоловіків

День спрямований на визнання ролі чоловіків у суспільстві та їхнього внеску в родину, роботу й спільноти. Його мета – привернути увагу до питань здоров’я, боротьби зі стереотипами та забезпечення гендерної рівності. Особливо наголошують на важливості позитивних чоловічих рольових моделей.

День жінок-підприємців

День підтримки та визнання жінок, які обрали підприємницьку діяльність. Його мета – заохотити розвиток жіночого бізнесу та звернути увагу на виклики, з якими стикаються жінки у цій сфері. Підкреслюється важливість рівних можливостей у бізнесі та економіці.

Всесвітній день запобігання насильству над дітьми

Присвячений боротьбі з усіма формами насильства проти дітей. Цей день спрямований на підвищення обізнаності суспільства щодо проблем жорстокого поводження з дітьми та їхніх наслідків. Активно популяризуються програми підтримки постраждалих і запобігання насильству.

День працівника скляної промисловості або скловиробника

День покликаний вшанувати роботу працівників, зайнятих у виробництві скляної продукції. Особлива увага приділяється розвитку інновацій у цій сфері, зокрема екологічним аспектам виробництва скла. Це також нагода оцінити внесок скловиробників у будівництво, мистецтво та побут.

День працівників гідрометеорологічної служби

День відзначає роботу людей, які займаються прогнозуванням погоди та дослідженням клімату. Його мета – підкреслити важливість їхнього внеску у збереження життя та майна через попередження про стихійні лиха. Також це нагода привернути увагу до сучасних викликів зміни клімату.

Всесвітній день туалету

Привертає увагу до проблеми відсутності належних санітарних умов у багатьох регіонах світу. Головна мета – популяризація гігієни та забезпечення доступу до безпечних туалетів. Наголошується на впливі цієї проблеми на здоров’я, навколишнє середовище та розвиток суспільства.

Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод

День присвячений вшануванню пам’яті людей, які загинули у ДТП. Його мета – привернути увагу до проблеми безпеки дорожнього руху та нагадати про необхідність дотримання правил. Також наголошується на підтримці постраждалих і родин загиблих.

Іменини 19 листопада

Які завтра іменини: Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Федір, Яків.

Хто з відомих людей народився 19 листопада

1878 рік: український цитолог, генетик, відкривач мітохондрій у рослин, автор термінів каріотип і філогенетика Григорій Левитський;

1907 рік: український ендокринолог та патофізіолог, академік Василь Комісаренко;

1986 рік: українська акторка театру і кіно Валерія Ходос.

Пам’ятні дати 19 листопада

1190 рік: засновують Тевтонський орден;

1493 рік: у своїй другій подорожі до Америки Колумб відкриває острів Пуерто-Рико;

1626 рік: у Немирові засновують церковне братство і школу при ньому;

1809 рік: у битві при Окані французька армія маршала Сульта громить іспанську армію Хуана Карлоса де Арейсагі;

1815 рік: Франція приєднується до Священного союзу;

1891 рік: у Німецькій імперії продають першу іграшкову залізницю;

1916 рік: імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надає автономію Східній Галичині;

1919 рік: сенат США голосує проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй;

1921 рік: створюють Укрмет — центральну метеорологічну службу України;

1941 рік: на захід від берегів Австралії стається бій між австралійським крейсером Sydney і німецьким допоміжним крейсером Kormoran, в результаті якого обидва кораблі затонули;

1943 рік: починається операція зі звільнення островів Гілберта і Маршаллових островів від японських військ;

1946 рік: резолюція Генеральної Асамблеї ООН проти релігійного та расового переслідування;

1969 рік: бразильський футболіст Пеле забиває свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі;

1997 рік: починається експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання «Колумбія», у якій разом із космонавтами з США та Японії бере участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк;

2004 рік: у «Будинку із химерами» архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкривають музейно-культурний центр «Шедеври мистецтва України»;

2005 рік: сенат США підтримує законопроєкт про скасування торгівельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона — Вейніка;

2012 рік: в Україні набуває чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.

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