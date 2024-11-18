Жизнь после прилетов и бриллиантовые яйца: семь мгновений одесской недели в фотографиях

11 ноября

Одесские фонтаны уже не бьют струями. Они на отдыхе до весны…



12 ноября

В Летний театр одесского Горсада заглянул ноябрь…



13 ноября

Спуск Виталия Блажко (бывший Маринеско) ― в ожидании очередного ремонта



14 ноября

На Ланжероновской: когда кафешка становится фотозоной



15 ноября

Исторический центр Одессы: после очередного рашистского прилета…



16 ноября

На одесском Привозе:

― Ну вот ты говорила, что яйца сейчас бриллиантовые. Да, есть по девяносто гривен. Но вот же есть и по сорок.

― Да ты присмотрись к этим, что по сорок. Они же по размеру на орехи похожи!



17 ноября

«Дыр-дыр-дыр»: воскресная песня генераторов звучит по всей Одессе…



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