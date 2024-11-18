Жизнь после прилетов и бриллиантовые яйца: семь мгновений одесской недели в фотографиях

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они — мгновения недели с 11 по 17 ноября?
11 ноября
Одесские фонтаны уже не бьют струями. Они на отдыхе до весны…
12 ноября
В Летний театр одесского Горсада заглянул ноябрь…
13 ноября
Спуск Виталия Блажко (бывший Маринеско) ― в ожидании очередного ремонта
14 ноября
На Ланжероновской: когда кафешка становится фотозоной
15 ноября
Исторический центр Одессы: после очередного рашистского прилета…
16 ноября
― Ну вот ты говорила, что яйца сейчас бриллиантовые. Да, есть по девяносто гривен. Но вот же есть и по сорок.
― Да ты присмотрись к этим, что по сорок. Они же по размеру на орехи похожи!
17 ноября
«Дыр-дыр-дыр»: воскресная песня генераторов звучит по всей Одессе…
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