О журналистах «Одесской жизни», ушедших защищать Украину

Сегодня, 6 июня, журналисты отмечают профессиональный праздник. Свою профессию мы считаем одной из важнейших – ведь невозможно вообразить современного человека, безразличного к событиям, происходящим в стране и мире. А самая свежая и актуальная информация, представленная в наших изданиях, – это результат общего труда не только журналистов, но и редакторов, корректоров, технического персонала редакции.

Когда грянула война, некоторые наши сотрудники ушли защищать Украину. И в наш профессиональный праздник мы хотим рассказать о них.

Андрей: «Хочу приехать в Крым, сидя на броне»

Андрей – журналист «Одесской жизни». До войны работал в жанре «объяснительной журналистики» – писал о сложных вещах простыми словами.

В военкомат пошел на следующий день после ракетного удара россиян.

– Сперва меня не взяли – сказали, что пока набирают людей из оперативного резерва первой очереди либо с боевым опытом. До этого я не воевал, поэтому пошел домой. Ощущения были паскудные, – признается Андрей.

Несколько дней он волонтерил, таскал мешки с песком для баррикад, был участником местной теробороны на Молдаванке. Потом снова пошел в военкомат. На этот раз в ВСУ Андрея взяли уже без проблем. Единственное собеседование было с контрразведкой.

– Они немного покопались в моем телефоне, полистали фото в галерее и «пробили» некоторые контакты по своим базам. Спрашивали о мотивации и о том, готов ли покинуть Одесскую область. Я сказал, что хочу приехать в Крым, сидя на броне, и это меня мотивирует, – делится журналист. – На этом собеседование закончилось.

Сейчас Андрей служит в пехоте. Первое время его часть базировалась в Одессе: занимались с инструкторами, выезжали на стрельбы, иногда несли службу на блокпостах. Место пребывания часто менялось – чтобы не «поймать ракету». В те дни много говорили о вражеских диверсионно-разведывательных группах, которые вычисляют военных и ставят метки на зданиях. В апреле часть Одессу покинула.

– Местность, в которой мы окопались, называть не буду, но глина там такая, что можно лопату сломать, – делится Андрей. – Свободное время трачу на изучение военных методичек. Они написаны ужасным казенным языком – приходится переводить с армейского на человеческий.

У Андрея две военных специальности – пулеметчик и гранатометчик. Это довольно редкое и опасное сочетание, ведь противник старается вывести пулемет и гранатомет из строя первыми.

– Недавно получил еще одну воинскую специальность. Теперь могу уничтожать бронированную технику оккупантов. Чувствую себя прямо супергероем каким-то, – шутит журналист.

Стандартов НАТО, признается Андрей, в ВСУ он пока не встречал. Зато все больше становится натовского вооружения. Редакция «Одесской жизни» воинов тоже не забывает. Подразделение Андрея регулярно получает подарки от его коллег. Среди них: турникеты, бандажи, спальники для окопов, несколько хороших раций, тактические аптечки – по мнению бойцов, очень крутые (см. верхнее фото).

– Настроение огненное, – говорит Андрей. – Мы ждем летнего контрнаступления, чтобы шаг за шагом освобождать Украину от оккупантов.

Федор: «Дисциплина держится на человеческой ответственности»

В нашей редакции Федор работает литературным редактором и переводчиком. Он говорит на английском и испанском, читает на польском, сербском, португальском, французском. А еще любит животных. Поэтому в его доме постоянно обитают кошки и собаки. Семья Федора дает им приют, а иногда и выхаживать четвероногих приходится.

Когда началась война, Федор не стал ждать повестку. 25 февраля отправился в военкомат. Но сначала ни в ВСУ, ни в тероборону его не взяли. Отказ объяснили тем, что нет у Федора подходящей военной специальности. Да и лет немало – 58 уже исполнилось.

Но 15 марта одесситам во всех военкоматах открыли «зеленый свет». И на следующий день Федор отправился добровольцем вновь.

– Там спросили, выдержу ли я физические нагрузки, – рассказывает наш литредактор. – Сказал, что выдержу. И меня взяли в армию.

На сегодняшний день, по словам Федора, с поставленными задачами он справляется. Хотя нередко приходится находиться в полевых условиях. Постоянно ведутся занятия по боевой подготовке.

– Оказывается, вернуться в форму – если она была, конечно, – не так уж сложно даже после многолетней сидячей работы. Главное – сохранить здоровое сердце и достаточную мотивацию, – убежден Федор. – Со зрением тоже все в порядке. Это же не за компьютером ежедневно работать. И на учебных стрельбах по мишеням попадал, как в молодости.

Непосредственно участвовать в боях, лицом к лицу с противником, ему еще не приходилось.

– Как-то наша часть несла службу по охране объекта – периодически ракеты падали, – вспоминает боец. – Была вероятность прямых столкновений с противником, отражения вражеского десанта. Но пока не случилось.

40 лет назад Федор служил в Советской армии. И говорит, что поражает контраст в отношениях между военнослужащими в армии СССР и в современных Вооруженных силах Украины.

– Очень душевные отношения. Никакого панибратства, естественно, нет. Но нет и солдафонства, к которому мы привыкли в Советской армии. Между командирами и подчиненными нормальные человечные отношения: вникают в проблемы, стараются помочь. А дисциплина держится не столько на дисциплинарных взысканиях, сколько на простой человеческой ответственности. Ведь все здесь взрослые люди: средний возраст 30-40 лет, – рассказывает Федор. – Выполнив задание, говорят: «пошли домой» – то есть в казарму, блиндаж, палатку. И тут сравнение нашей части с семьей – самое емкое.

Иван: «У Одессы была возможность подготовиться к обороне»

Иван работает у нас водителем – развозит наши газеты по торговым точкам. Семья у него большая – трое детей. Поэтому есть у Ивана еще одно место работы, и трудится он, чтоб прокормить семейство, практически с утра до вечера.

Когда началась война, жене с детьми предложили уехать в эвакуацию – была такая возможность. Но покинуть Одессу семья Ивана отказалась. А он к двум своим работам добавил еще и службу в территориальной обороне.

– В тероборону решил пойти, когда начались «прилеты» по Одессе, обстановка стала напряженной, – делится Иван. – Хочу, чтобы была от меня городу польза.

Так что сейчас днем он работает, а по ночам Одессу патрулирует.

Подчиняются теробороновцы райотделам полиции. Несут службу вместе с полицейскими и охранными агентствами в районах города. У каждого патруля есть свой закрепленный маршрут – улицы, дворы.

Правда, оружия теробороновцам не выдают. Патрулировать город ходят со своим – охотничьим, спортивным. Единственное, по словам Ивана, на что полицейские закрывают глаза, – если у кого-то просрочено разрешение на оружие. Решать этот вопрос будут уже после войны.

А кто-то вообще с палкой или баллончиком патрулировать ходит. Ведь оружие в спецмагазинах с началом войны сразу раскупили. Хорошо, что редакция с бронежилетами помогла.

– После комендантского часа выявляем нарушителей, следим за порядком – если что-то не так, вызываем полицейский наряд из райотдела, – рассказал Иван. – За ночь на Таирова как минимум 120 нарушений. Много пьяных, наркоманов. А на Большом Фонтане – максимум два. Как будто это две разные цивилизации. Единственное, разве что в Аркадии нарушители попадаются.

Правда, сейчас, по словам Ивана, в Одессе спокойней стало. А когда он пришел в райотдел, за сутки было 4,5 тысячи вызовов по городу. Драки, кражи, грабежи, подозрительные личности, которые фотографировали неположенные объекты. А бывало, и оружие незарегистрированное находили.

– Мы пришли, и буквально за неделю-полторы количество вызовов упало до 1,5 тысячи. Разница огромная. И тероборона оказывает очень серьезную помощь, – убежден Иван. – Честно, было бы не очень хорошо, если бы в городе не было теробороны. И я не преувеличиваю.

Патрулировать ночью город – занятие нелегкое. И в начале, говорит Иван, было очень опасно. Сейчас проще.

– Так что, конечно, можно сказать, что в Одессе более-менее спокойная обстановка. У нас на Таирова дроны постоянно летают – они же видят, что ребята ходят вооруженные. И пока райотдел отреагирует, мы можем самостоятельно ситуацию решить, – убежден Иван. – У Одессы, по сравнению с другими городами, была возможность подготовиться к обороне. Поэтому есть у нас такое преимущество.