Корсар из Любашевки: на ноги встал, но как жить дальше?

Мечтал стать геологом, а стал разведчиком

В 1997-м, окончив Одесский университет имени Мечникова и выучившись на инженера-геолога, Андрей не имел возможности работать по специальности, поэтому подался изготавливать пластиковые окна.

Еще в школе он занимался спортом, продолжил тренировки в вузе и военно-спортивном клубе «Дельта».

Занятия спортом и военные навыки понадобились Андрею Карналю, когда его мобилизовали в ВСУ и направили служить в зону АТО. С июня 2015-го по ноябрь 2016-го он воевал в разведроте 81-й аэромобильной Слобожанской бригады ВСУ. Это легендарное воинское подразделение с лозунгом «Рожденные побеждать!», прославленное доблестью воинов-киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт.

— Я попал в разведку, поэтому приходилось выполнять боевые задания на фронте и в тылу врага. В первую очередь — удерживали с побратимами позиции возле аэропорта. Затем воевали возле Опытного и Водяного, вблизи Зайцево, шахты Бутовка, Новгородского, в промзоне Авдеевки и на Светлодарской дуге, — рассказал ветеран.

— Как сложилась ваша судьба после АТО?

— Девушка меня не дождалась. Отец, который тяжело болел, умер через месяц после моего возвращения. Я продолжил жить в Одессе, работал в торговой сети. Семейная жизнь пока не сложилась. Но еще молодой (смеется).

— 24 февраля 2022-го Россия начала полномасштабную войну против Украины. Ваши ощущения и действия?

— Ощущение, что Путин не остановится на оккупации Донбасса, меня не оставляло. Поэтому был готов снова взять в руки оружие. Первого марта я стоял на пороге военкомата.

Когда была угроза атаки на Одессу с моря, я патрулировал побережье.

Впоследствии перевелся в 61-ю пехотную бригаду. Был командиром разведывательного отделения.

Приобретенные навыки разведчика пригодились Андрею при разведке территории в районе Соледара, куда передислоцировали его подразделение. Ведь перед тем, как воины заходили на новые позиции, сначала туда приходили разведчики. Кроме тактических задач, подразделение эвакуировало раненых с поля боя, занималось разминированием, уничтожением диверсионных групп. «Корсар» тогда имел и легкие ранения, и контузии.

Истекал кровью под Соледаром

В конце 2022-го россияне, после неудачных попыток захватить Бахмут, сосредоточились на Соледаре.

— Против нас перли «вагнеровцы», боевики так называемой «ДНР», бойцы «Шторм-Z» и «кадыровцы» из «Ахмата». Применяли тактику «мясных штурмов», не жалея людей. Штурмовали наши позиции танками, бронемашинами и бомбили. 11 января Соледар был окружен с трех сторон, — рассказал Андрей Карналь, — Мы постепенно отходили от города, который был полностью разрушен. Вражеские беспилотники контролировали любое передвижение и «наводили» на нас «грады» с авиацией.

19 января стал роковым для меня днем. Мы прикрывали один из флангов, где приняло бой подкрепление, но российский дрон навел на нас минометный огонь. Осколки одной из мин, разорвавшейся рядом, меня сильно разорвали. Товарищи вытащили меня из зоны обстрела с перебитым тазом, поврежденными внутренними органами и другими ранениями. Я истекал кровью и осознавал, что медленно умираю. Побратимы оказали первую медицинскую помощь и бросились отражать атаку. Мне повезло, что через несколько часов меня эвакуировали в Краматорский госпиталь.

Помогали выздороветь все

Депутаты Любашевского поселкового совета под председательством Геннадия Павлова выделили земляку на лечение единовременную помощь 30 тысяч гривен. Одесские друзья бойца опубликовали в газете «Одесская жизнь» его историю, разместив банковские реквизиты.

Благодаря этой статье от благодарных украинцев на карточку раненого поступило около 100 тысяч гривен, что помогло в дальнейшем лечении.

Воина на ноги поставил заведующий клиникой травматологии и ортопедии Одесского военного госпиталя, полковник медицинской службы Илья Гайдаржи, который сложил мужчине раздробленный таз, чтобы он мог ходить без трости.

А на днях в Любашевской больнице экстренную операцию по удалению грыжи ему сделал главврач хирург Дмитрий Фомин. Правда, за имплант и медикаменты воин заплатил более 15 тысяч гривен.

Больше года без пенсии и выплат

Андрей рассказал, что многие его друзья воюют. Кого-то также признано инвалидом, а кого-то уже нет среди живых.

После лечения Андрей стремился снова стать в строй и вернулся в свою часть на Черниговщину.

— Из-за грыжи я не мог ходить с тяжелой амуницией и оружием, поэтому занимался на кухне. В конце 2023-го подал документы для прохождения ВВК. В январе этого года получил статус лица с инвалидностью вследствие войны второй группы, был «списан» и вернулся домой. Для получения пенсии и выплаты за ранение подал документы в Любашевский отдел Подольского ТЦК, однако до сих пор не имею ни пенсии, ни выплат. Обращался на горячую линию, но и там, и в Пенсионном фонде советуют еще подождать.

— Расскажите, как планируете жить дальше.

— Надеюсь, мне наконец-то начислят пенсию. Врачи запрещают физические нагрузки. Поэтому планирую через Центр занятости получить новую профессию и подыскать грант для открытия собственного дела. Какого? Еще размышляю. Главное — хочется быть социально защищенным и нужным государству не только на войне, но и в мирной жизни.

Ця публікація підготовлена у співпраці з Українською Асоціацією Медіа Бізнесу та за підтримки ЮНЕСКО, за фінансування народу Японії. Автори несуть відповідальність за вибір і виклад фактів, що містяться в цій публікації, а також за висловлені думки. які не обов’язково належать ЮНЕСКО та жодним чином не зобов’язують Організацію

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