Декоммунизация по-одесски: чьи имена исчезнут из названий улиц?

На днях в Одессе прошло очередное заседание историко-топонимической комиссии. Об этом рассказал член комиссии, историк Александр Бабич.

Как отметил историк, ранее созданная рабочая группа проделала воистину титаническую работу и вынесла на рассмотрение 96 названий улиц и переулков – кандидатов на переименование. К тому же, были найдены 17 топонимов, связанных с «8 марта» и 9 – с российскими и белорусскими географическими названиями.

«Не буду перечислять все наши решения, но без «8 марта» мы будем теперь как-то жить. Без Байкальской, Минской, Орловской тоже»,

– написал в Facebook Бабич.

По его словам, по каждой улице из «большого списка» члены историко-топонимической комиссии голосовали отдельно. В итоге было решено убрать из названий одесских улиц почти всех русских и советских писателей, не имеющих отношения к Одессе (таких как Блок, Шолохов, Гаршин, Грибоедов, Чернышевский и ряда других).

Помимо этого, будут переименованы улицы, названные в честь Циолковского, Васнецова, Шишкина, Мичурина и прочих русских и советских деятелей, а также народовольцев-террористов – Кибальчича, Засулич, Фигнер.

Уйдут из городского пространства и такие имена, как Дмитрий Донской, Александр Невский, Нахимов, Кутузов, Лидерс, Дежнев и Ермак.

Кроме того, комиссия решила избавиться от очень большого количества маршалов, генералов и просто легенд «ВОВ», например, Космодемянской, Матросова, Гастело, Доватора, Но при этом сделаны исключения для тех генералов, которые действительно защищали и освобождали от фашистских захватчиков Одессу – Петрова, Малиновского, Бочарова.

Бабич подчеркивает, что все вышеперечисленное – лишь рекомендации комиссии. А окончательное решение по переименованиям указанных улиц будут принимать депутаты на сессии городского совета.

«Предложения, по которым будут новые названия, будем рассматривать на следующем заседании. Пока продолжаем принимать идеи от историков, активистов, жителей Одессы. Очень велико желание изменить топонимический образ города. Сделать его более украинским и мультикультурным, лишив Одессу российского нарратива»,

– добавил Бабич.

Напомним, 28 сентября одесские депутаты переименовали 6 улиц и один переулок.

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