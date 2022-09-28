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В Одессе изменили названия у шести улиц и переулка

В Одессе изменили названия у шести улиц и переулка

Своим решение депутаты Одесского горсовета переименовали шесть улиц и переулок. Голосование прошло во время сессии 28 сентября 2022 года.

В Одессе изменены следующие топонимические названия:

  • улица в честь большевика Александра Вронского переименована в честь композитора Михаила Вербицкого;
  • улица Елина (Яков Елин, большевик) теперь – Ференца Листа (венгерско-германский композитор);
  • улица Кондренко – Ближние Мельницы;
  • улица Корнюшина – Николая Лысенко (украинский композитор);
  • улица Кострова – Ольги Благовидовой (украинская оперная певица);
  • улица Перепечка – Композитора Лятошинского.

Переулок Красных звезд переименован в Стурдзовский, в честь Александра Стурдзи – историка, дипломата, литератора, политического и общественного деятеля, благотворителя, жившего в Одессе в 19 веке.

В Одессе переименовали 6 улиц и переулок

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что в ближайшее время планируется переименовать 8 улиц и 2 переулка.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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