В Одессе изменили названия у шести улиц и переулка

Своим решение депутаты Одесского горсовета переименовали шесть улиц и переулок. Голосование прошло во время сессии 28 сентября 2022 года.
В Одессе изменены следующие топонимические названия:
- улица в честь большевика Александра Вронского переименована в честь композитора Михаила Вербицкого;
- улица Елина (Яков Елин, большевик) теперь – Ференца Листа (венгерско-германский композитор);
- улица Кондренко – Ближние Мельницы;
- улица Корнюшина – Николая Лысенко (украинский композитор);
- улица Кострова – Ольги Благовидовой (украинская оперная певица);
- улица Перепечка – Композитора Лятошинского.
Переулок Красных звезд переименован в Стурдзовский, в честь Александра Стурдзи – историка, дипломата, литератора, политического и общественного деятеля, благотворителя, жившего в Одессе в 19 веке.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что в ближайшее время планируется переименовать 8 улиц и 2 переулка.
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