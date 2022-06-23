Стали известны новые названия части одесских улиц

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета на официальном сайте города. Названия 19 улиц и переулков будут приведены в соответствии нормам украинского языка.

Участник комиссии Петр Обухов пояснил это на таком примере:

Например, у нас есть Лодочный переулок, а в украинском языке нет слова «лодка», есть слово «човен», поэтому это должна быть не Лодочный, а Човновий, или не Наклонная, а Нахильна, или не Уютная, а Затишна. И вот сегодня мы принимали решение по результатам экспертизы, которую мы сделали в институте Мечникова и эти нормы будут приняты на сессии горсовета через неделю,

Список названий, которые будут приведены к соответствию нормам украинского языка:

вул. Виставочна унормована відповідно з українським перекладом — вул. Виставкова; вул. Волна Тупик — вул. Хвиля; вул. Волниста — вул. Хвиляста; пров. Грузовий — пров. Вантажний; вул. Камишова — вул. КомишЕва; вул. Кузнечна — вул. Ковальська; вул. Косвена — вул. Скісна; пров. Лодочний — пров. Човновий; вул. Лучиста — вул. Промениста; вул. Наклонна — вул. Похилиста; вул. НескУчна — вул. НескучнА; вул. Обільна — вул. Рясна; пров. 1-й Обільний, пров. 2-й Обільний — пров. 1-й Рясний, пров. 2-й Рясний; вул. Отрадна — вул. Відрадна; вул. Просьолочна — вул. ПутівнА; вул. Рощева — вул. Гайова; вул. Уютна — вул. Затишна; вул. Ярмарочна — вул. Ярмаркова; вул. Разумовська — вул. Розумовська.

Также комиссия предлагает депутатам горсовета переименовать в рамках декоммунизации 8 улиц на Ближних Мельницах.

Вот их список:

вул. Кондренка на вул. Ближні Млини; вул. Олександра Вронського — вул. Композитора Вербицького; вул. Єліна — вул. Ференца Ліста; вул. Корнюшина — вул. Миколи Лисенка; вул. Кострова — вул. Ольги Благовидової; вул. Перепечка — вул. Композитора Лятошинського; вул. Кристаловського — вул. Композитора Бортнянського; вул. Скворцова — вул. Йозефа Прибіка.

Глава комиссии Павел Вугельман отметил, что члены историко-топонимической комиссии поддержали предложение переименовать улицы в честь выдающихся музыкальных деятелей, творчество которых связано с Одессой.

Эти предложения будут предоставлены на рассмотрение общественности, а затем депутатам Одесского городского совета.

Также комиссия решила включить в список топонимов, подлежащих переименованию в рамках декоммунизации такие улицы и переулки:

пер. Краснослободский, ул. Красносельская, пер. Красные звезды.

Вице-мэр, член комиссии Олег Бриндак рассказал, что всего в Одессе более ста топонимов, которые предлагается переименовать из-за российской агрессии:

Переименование улиц — это не простая формальность. Нужны исторические справки, проследить топонимику, сколько людей живет сейчас, сколько домов на той или иной улицы. Если топоним назван в честь кого-то, нужно поднять информацию о человеке, его историческую роль. И, конечно, очень важно знать мнение самих жителей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе начали процесс переименования улиц, чьи названия связаны со страной агрессором.

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