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Стали известны новые названия части одесских улиц

Стали известны новые названия части одесских улиц

22 июня историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета подготовила решение о переименовании 39 улиц города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета на официальном сайте города. Названия 19 улиц и переулков будут приведены в соответствии нормам украинского языка.

Участник комиссии Петр Обухов пояснил это на таком примере:

Например, у нас есть Лодочный переулок, а в украинском языке нет слова «лодка», есть слово «човен», поэтому это должна быть не Лодочный, а Човновий, или не Наклонная, а Нахильна, или не Уютная, а Затишна. И вот сегодня мы принимали решение по результатам экспертизы, которую мы сделали в институте Мечникова и эти нормы будут приняты на сессии горсовета через неделю,

Список названий, которые будут приведены к соответствию нормам украинского языка:

  1. вул. Виставочна унормована відповідно з українським перекладом — вул. Виставкова;
  2. вул. Волна Тупик — вул. Хвиля;
  3. вул. Волниста — вул. Хвиляста;
  4. пров. Грузовий — пров. Вантажний;
  5. вул. Камишова — вул. КомишЕва;
  6. вул. Кузнечна — вул. Ковальська;
  7. вул. Косвена — вул. Скісна;
  8. пров. Лодочний — пров. Човновий;
  9. вул. Лучиста — вул. Промениста;
  10. вул. Наклонна — вул. Похилиста;
  11. вул. НескУчна — вул. НескучнА;
  12. вул. Обільна — вул. Рясна;
  13. пров. 1-й Обільний, пров. 2-й Обільний — пров. 1-й Рясний, пров. 2-й Рясний;
  14. вул. Отрадна — вул. Відрадна;
  15. вул. Просьолочна — вул. ПутівнА;
  16. вул. Рощева — вул. Гайова;
  17. вул. Уютна — вул. Затишна;
  18. вул. Ярмарочна — вул. Ярмаркова;
  19. вул. Разумовська — вул. Розумовська.

Также комиссия предлагает депутатам горсовета переименовать в рамках декоммунизации 8 улиц на Ближних Мельницах.

Вот их список:

  1. вул. Кондренка на вул. Ближні Млини;
  2. вул. Олександра Вронського — вул. Композитора Вербицького;
  3. вул. Єліна — вул. Ференца Ліста;
  4. вул. Корнюшина — вул. Миколи Лисенка;
  5. вул. Кострова — вул. Ольги Благовидової;
  6. вул. Перепечка — вул. Композитора Лятошинського;
  7. вул. Кристаловського — вул. Композитора Бортнянського;
  8. вул. Скворцова — вул. Йозефа Прибіка.

Глава комиссии Павел Вугельман отметил, что члены историко-топонимической комиссии поддержали предложение переименовать улицы в честь выдающихся музыкальных деятелей, творчество которых связано с Одессой.

топонимическая комиссия

Эти предложения будут предоставлены на рассмотрение общественности, а затем депутатам Одесского городского совета.

Также комиссия решила включить в список топонимов, подлежащих переименованию в рамках декоммунизации такие улицы и переулки:

  1. пер. Краснослободский,
  2. ул. Красносельская,
  3. пер. Красные звезды.

Вице-мэр, член комиссии Олег Бриндак рассказал, что всего в Одессе более ста топонимов, которые предлагается переименовать из-за российской агрессии:

Переименование улиц — это не простая формальность. Нужны исторические справки, проследить топонимику, сколько людей живет сейчас, сколько домов на той или иной улицы. Если топоним назван в честь кого-то, нужно поднять информацию о человеке, его историческую роль. И, конечно, очень важно знать мнение самих жителей.

топонимическая комиссия

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе начали процесс переименования улиц, чьи названия связаны со страной агрессором.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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