Стали известны новые названия части одесских улиц

22 июня историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета подготовила решение о переименовании 39 улиц города.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета на официальном сайте города. Названия 19 улиц и переулков будут приведены в соответствии нормам украинского языка.
Участник комиссии Петр Обухов пояснил это на таком примере:
Например, у нас есть Лодочный переулок, а в украинском языке нет слова «лодка», есть слово «човен», поэтому это должна быть не Лодочный, а Човновий, или не Наклонная, а Нахильна, или не Уютная, а Затишна. И вот сегодня мы принимали решение по результатам экспертизы, которую мы сделали в институте Мечникова и эти нормы будут приняты на сессии горсовета через неделю,
Список названий, которые будут приведены к соответствию нормам украинского языка:
- вул. Виставочна унормована відповідно з українським перекладом — вул. Виставкова;
- вул. Волна Тупик — вул. Хвиля;
- вул. Волниста — вул. Хвиляста;
- пров. Грузовий — пров. Вантажний;
- вул. Камишова — вул. КомишЕва;
- вул. Кузнечна — вул. Ковальська;
- вул. Косвена — вул. Скісна;
- пров. Лодочний — пров. Човновий;
- вул. Лучиста — вул. Промениста;
- вул. Наклонна — вул. Похилиста;
- вул. НескУчна — вул. НескучнА;
- вул. Обільна — вул. Рясна;
- пров. 1-й Обільний, пров. 2-й Обільний — пров. 1-й Рясний, пров. 2-й Рясний;
- вул. Отрадна — вул. Відрадна;
- вул. Просьолочна — вул. ПутівнА;
- вул. Рощева — вул. Гайова;
- вул. Уютна — вул. Затишна;
- вул. Ярмарочна — вул. Ярмаркова;
- вул. Разумовська — вул. Розумовська.
Также комиссия предлагает депутатам горсовета переименовать в рамках декоммунизации 8 улиц на Ближних Мельницах.
Вот их список:
- вул. Кондренка на вул. Ближні Млини;
- вул. Олександра Вронського — вул. Композитора Вербицького;
- вул. Єліна — вул. Ференца Ліста;
- вул. Корнюшина — вул. Миколи Лисенка;
- вул. Кострова — вул. Ольги Благовидової;
- вул. Перепечка — вул. Композитора Лятошинського;
- вул. Кристаловського — вул. Композитора Бортнянського;
- вул. Скворцова — вул. Йозефа Прибіка.
Глава комиссии Павел Вугельман отметил, что члены историко-топонимической комиссии поддержали предложение переименовать улицы в честь выдающихся музыкальных деятелей, творчество которых связано с Одессой.
Эти предложения будут предоставлены на рассмотрение общественности, а затем депутатам Одесского городского совета.
Также комиссия решила включить в список топонимов, подлежащих переименованию в рамках декоммунизации такие улицы и переулки:
- пер. Краснослободский,
- ул. Красносельская,
- пер. Красные звезды.
Вице-мэр, член комиссии Олег Бриндак рассказал, что всего в Одессе более ста топонимов, которые предлагается переименовать из-за российской агрессии:
Переименование улиц — это не простая формальность. Нужны исторические справки, проследить топонимику, сколько людей живет сейчас, сколько домов на той или иной улицы. Если топоним назван в честь кого-то, нужно поднять информацию о человеке, его историческую роль. И, конечно, очень важно знать мнение самих жителей.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе начали процесс переименования улиц, чьи названия связаны со страной агрессором.
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