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Улицы с какими названиями рекомендуют переименовать из-за связи с россией

Улицы с какими названиями рекомендуют переименовать из-за связи с россией

Появился список из 10 наиболее употребляемых в Украине «российских» урбанонимов (названий улиц, парков, скверов и т.п). В Министерстве культуры их рекомендуют переименовать.

Список опубликован Министерством Культуры и информационной политики Украины.

Экспертный совет МКИП Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма определил список десяти наиболее распространенных «российских» урбанонимов, которые рекомендуются к переименованию в первую очередь.

Экспертный совет поддерживает решение органов местного самоуправления по переименованию топонимов, связанных с государством-агрессором, коммунистическим тоталитарным режимом, имперскими и советскими идеологемами.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в топонимическом пространстве Украины, Экспертный совет обратил внимание на то, что значительное количество имен собственных, обозначающих такие элементы пространственной структуры города как улицы, площади, проспекты и т.п. – связано с россиянами, чьи жизнь и деятельность, как правило, не имели отношения к Украине, ее истории, науке, культуре, и в большинстве случаев они не родились здесь.

В ТОП-10 наиболее часто используемых топонимов входят:

  1. Юрий Гагарин;
  2. Александр Пушкин;
  3. Иван Мичурин;
  4. Валерий Чкалов;
  5. Максим Горький;
  6. Михаил Лермонтов;
  7. Александр Суворов;
  8. Владимир Маяковский;
  9. Александр Матросов;
  10. Владимир Комаров.

«В условиях широкомасштабного вторжения России в Украину следует учитывать, что враг даже топонимику использует как манипулятивный механизм для ретрансляции пропагандистских месседжей, ценностей, своей мировоззренческой модели и концепта так называемого «русского мира». Полномасштабная война стала катализатором для ускорения процесса отстранения от культурного пространства Украины и общественно-политического дискурса того российского, что десятилетиями внедрялось как «великая российская культура», – отметил Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики.

С целью минимизации влияния советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев, установления исторической справедливости и восстановления украинской историко-национальной топонимики, Экспертный совет МКИП рекомендует во время проведения переименований улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других урбанонимов.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что общественные организации в Одессе просят демонтировать в городе памятники Пушкину, Толстому и Горькому.

Также мы писали, что в Одессе могут переименовать сотни улиц.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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