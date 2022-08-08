Улицы с какими названиями рекомендуют переименовать из-за связи с россией

Появился список из 10 наиболее употребляемых в Украине «российских» урбанонимов (названий улиц, парков, скверов и т.п). В Министерстве культуры их рекомендуют переименовать.

Список опубликован Министерством Культуры и информационной политики Украины.

Экспертный совет МКИП Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма определил список десяти наиболее распространенных «российских» урбанонимов, которые рекомендуются к переименованию в первую очередь.

Экспертный совет поддерживает решение органов местного самоуправления по переименованию топонимов, связанных с государством-агрессором, коммунистическим тоталитарным режимом, имперскими и советскими идеологемами.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в топонимическом пространстве Украины, Экспертный совет обратил внимание на то, что значительное количество имен собственных, обозначающих такие элементы пространственной структуры города как улицы, площади, проспекты и т.п. – связано с россиянами, чьи жизнь и деятельность, как правило, не имели отношения к Украине, ее истории, науке, культуре, и в большинстве случаев они не родились здесь.

В ТОП-10 наиболее часто используемых топонимов входят:

Юрий Гагарин; Александр Пушкин; Иван Мичурин; Валерий Чкалов; Максим Горький; Михаил Лермонтов; Александр Суворов; Владимир Маяковский; Александр Матросов; Владимир Комаров.

«В условиях широкомасштабного вторжения России в Украину следует учитывать, что враг даже топонимику использует как манипулятивный механизм для ретрансляции пропагандистских месседжей, ценностей, своей мировоззренческой модели и концепта так называемого «русского мира». Полномасштабная война стала катализатором для ускорения процесса отстранения от культурного пространства Украины и общественно-политического дискурса того российского, что десятилетиями внедрялось как «великая российская культура», – отметил Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики.

С целью минимизации влияния советско-российских нарративов на мировоззрение украинцев, установления исторической справедливости и восстановления украинской историко-национальной топонимики, Экспертный совет МКИП рекомендует во время проведения переименований улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других урбанонимов.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что общественные организации в Одессе просят демонтировать в городе памятники Пушкину, Толстому и Горькому.

Также мы писали, что в Одессе могут переименовать сотни улиц.