В Одессе начали процесс переименования улиц, чьи названия связаны со страной агрессором

Улицы и другие топонимические названия, которые будут переименованы, можно разделить на 2 группы:

Названия, которые не соответствуют нормам украинского языка; Названия, связанные со страной агрессором.

Названия, которые не соответствуют нормам украинского языка

На заседании комиссия рассмотрела список из 24 топонимов, названия которых не соответствуют нормам украинского языка. Комиссией было принято решение часть названий из списка отдать на анализ экспертам из Одесского национального университета им. И. Мечникова, а у семи обьектов изменить названия.

Перечень:

вул. Виставочна

Волна тупик — переименование

вул. Волниста

пров. Грузовий

вул. Камишова

вул. Кузнечна

вул. Косвена

пров. Красних зорь — переименование

пров. Краснослобідський — переименование

вул. Красносільська — переименование

пров. Лодочний

вул. Лучucma

вул. Наклонна

вул. Нескучна — переименование

вул. Обiльна

пров. 1-й Обiльний

пров. 2-й Обiльний

вул. Отрадна

вул. Просьолочна

вул. Рощева

вул. Степна — переименование

пров. Степний 2 — переименование

вул. Уютна

вул. Ярмарочна

Названия, связанные со страной агрессором

Также были приняты решения о переименовании топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором и коммунистическим тоталитарным режимом:

вул. Амурська

пров. 1-й Амурський

пров. 2-й Амурський

пров. 3-й Амурський

пров. 4-й Амурський

вул. Ангарська

Байкал тупик

вул. Байкальська

пров. Більшовицький

вул. Бородінська

пров. Бородінський

пров. Волзький

вул. Волоколамська

вул. Воронезька

вул. Олександра Вронського

вул. Єліна

вул. Єнісейська

вул. Казанська

вул. Кондренка

вул. Корнюшина

пров. Костеловської

вул. Кострова

вул. Кристаловського

вул. Курська

вул. Курганська

вул. Магнітогорська

пров. Магнітогорський

пров. 1-й Магнітогорський

пров. 2-й Магнітогорський

вул. Марата

пров. 1-й Марата

пров. 2-й Марата

вул. Новгородська

Новомосковська дорога

вул. оборони Ленінграду

вул. Омська

вул. Онезька

вул. Орловська

пров. Орловський

пров. 1-й Орловський

пров. 2-й Орловський

вул. Перепечка

пров. Пролетарський

пров. 3-й Пролетарський

вул. Псковська

пров. Псковський

вул. Ростовська

вул. Самарська

вул. Сибірська

вул. Костянтина Симонова

вул. Скворцова

вул. Смоленська

пров. 4-й Стахановський

вул. Стеклова

вул. Тульська

вул. Уральська

пров. Уральський

пров. Уральський-Тупиковий

вул. Цимлянська

вул. Чапаєва (Малиновський район)

вул. Чапаєва (Суворовський район)

вул. Якутська

На следующем заседании комиссии будут рассмотрены варианты новых названий улиц.

При этом работа комиссии уже подверглась критике. Так, пресс-секретарь общественной организации «Громадська мережа ОПОРА» Евгения Генова отметила, что список вышел далеко не полным.

Судя по опубликованному, предпочтение, похоже, отдали географии. Но Махачкалинскую, например, решили не трогать, может быть, она кому-то очень дорога в мэрии? Это не переименование – это даже не полумера. Это просто очковтирательство. Отсутствие понимания причин переименования. Отсутствие понимания цели. И попытка держать нос по ветру. Но ветер дует в совершенно непонятном для большинства членов комиссии направлении. Он им чужд,

— написала она у себя в facebook.

Напомним, что ранее депутат Одесского городского совета Петр Обухов предложил убрать из Одессы все, что касается россии, в том числе переименовать десятки улиц.

Фото с сайта Одесского городского совета