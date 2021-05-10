Новости Одессы и Одесской области

Цветы, драки и оркестр под балконом фронтовика: каким был в Одессе День Победы

Цветы, драки и оркестр под балконом фронтовика: каким был в Одессе День Победы

День Победы, 9 мая, выпавший в этом году на воскресенье, в Одессе ознаменовался такими событиями.

Сотни одесситов пришли к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко и на Аллею Славы, чтобы возложить цветы по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Но не обошлось и без «традиционных» провокаций со стороны участников акции «Бессмертный полк». В частности, возник конфликт из-за портрета маршала Жукова, переросший в потасовку с правоохранителями. И даже не одну.

Первоначально в полиции сообщали о шестерых задержанных провокаторах. Но к концу дня их число выросло до 12-ти.

А военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины поздравили с Днем Победы морского пехотинца, полковника в отставке Ивана Кулибабу. Заслуженному офицеру и ветерану пожелали крепкого здоровья в его 100 лет. И уже по традиции под балконом дома, где живет фронтовик, сыграл военный оркестр.

Также «Одесская жизнь» узнавала, кто и как варил «Борщ победы», а также что почем в одесских супермаркетах в мае.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить