Цветы, драки и оркестр под балконом фронтовика: каким был в Одессе День Победы

День Победы, 9 мая, выпавший в этом году на воскресенье, в Одессе ознаменовался такими событиями.

Сотни одесситов пришли к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко и на Аллею Славы, чтобы возложить цветы по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Но не обошлось и без «традиционных» провокаций со стороны участников акции «Бессмертный полк». В частности, возник конфликт из-за портрета маршала Жукова, переросший в потасовку с правоохранителями. И даже не одну.

Первоначально в полиции сообщали о шестерых задержанных провокаторах. Но к концу дня их число выросло до 12-ти.

А военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины поздравили с Днем Победы морского пехотинца, полковника в отставке Ивана Кулибабу. Заслуженному офицеру и ветерану пожелали крепкого здоровья в его 100 лет. И уже по традиции под балконом дома, где живет фронтовик, сыграл военный оркестр.

Также «Одесская жизнь» узнавала, кто и как варил «Борщ победы», а также что почем в одесских супермаркетах в мае.