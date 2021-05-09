День Победы в Одессе: в полиции сообщают о 6 нарушителях общественного порядка (видео)

Сегодня, 9 мая, одесские полицейские задержали уже шестерых нарушителей общественного порядка во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом.

По данным областного управления Нацполиции, в настоящее время пятеро человек доставлены в отделения с Аллеи Славы и еще один – с Мемориала 412-й батареи в селе Гвардейское Лиманского района Одесской области.

На задержанных составили протоколы: за наличие запрещенной в Украине георгиевской ленты (один человек); по статье «Мелкое хулиганство» (два человека); еще двое оказали злостное неповиновение требованию полицейских, а один нарушал правила карантина.

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