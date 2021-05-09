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Сотни одесситов возложили цветы на Аллее Славы – фоторепортаж

Сотни одесситов возложили цветы на Аллее Славы – фоторепортаж

Сегодня, 9 мая, сотни одесситов пришли к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко и на Аллею Славы, чтобы возложить цветы по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

На месте побывал и фотокорреспондент «Одесской жизни» и подготовил праздничный фоторепортаж.

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Как сообщалось ранее, сегодня в Одессе на Аллее Славы произошла потасовка между полицейскими и участниками акции «Бессмертный полк» – правоохранители запретили проносить на Аллею портрет маршала Жукова с георгиевской лентой. Позже здесь задержали несколько человек за провокационные выкрики.

Первоначально в полиции сообщали о шестерых задержанных (пятеро – участники потасовки на Аллее Славы и один – с Мемориала 412-й батареи). Но по состоянию на 15:30 число задержанных выросло до 12-ти (один за георгиевскую ленту, шесть – за хулиганство, трое – за неповиновение полиции и двое – за нарушение карантина).

По состоянию на вечер стало известно, что на Аллее Славы было две потасовки. Первая – из-за портрета Жукова, а вторая – непосредственно возле памятника Неизвестному матросу – она началась с пророссийских выкриков и после того как один из участников акции ударил полицейского флагом по голове.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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