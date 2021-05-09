В Одессе отмечают 9 мая: «Бессмертный полк» и потасовка на Аллее Славы (фото, видео)

Сегодня, 9 мая, в Одессе отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. По этому случаю в городе проходят праздничные мероприятия.

Как передает корреспондент «Одесской жизни», сейчас на Аллее Славы идет ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк».

Участники акции несли цветы, флаги Одессы, портреты своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой, а также плакат с надписью «Мир Донбассу».



Не обошлось и без провокаций. В частности, возник конфликт из-за портрета «декоммунизированного» маршала Жукова – его запретили проносить на Аллею Славы. Возникла небольшая потасовка.

Позже охраняющие общественный порядок полицейские задержали двух человек за провокационные выкрики.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий…