Кто и как варил «Борщ Победы»

Поднимая тему победы над врагом во Второй мировой, мы чаще всего вспоминаем о боевых буднях, победах и поражениях, деталях операций. Но мало кто говорит о том, кто и как кормил наших солдат. Мы решили отдать дань фронтовому борщу, который прошел с солдатами всю войну.

Борщ из таблеток

Долгое время армия была двигателем прогресса. Она формировала запрос не только на изобретение новой техники и оружия, но и многих других вещей, которые после окончания войн переходили на службу мирному населению. Что касается питания, то именно войнам и армиям мы обязаны появлением консервов и концентратов, плавленых сырков и маргарина, и многих других привычных нам продуктов.

В конце тридцатых годов, для нужд армии советские технологи разработали таблетки-концентраты. Они были опробованы на солдатах, воевавших на финской войне. Пищевые таблетки изготовлялись из обычных продуктов путем уварки, усушки и таблетирования и были двух видов. Первые – достаточно было развести в горячей воде и укутать до набухания. Вторые – требовали варки. Если говорить о борще, то в арсенале у поваров были и первые и вторые. Вес одной таблетки составлял 800 граммов и из нее можно было приготовить 24 порции.

Рецепты приготовления борща из таблеток выглядят так (из брошюры «Применение в Красной Армии пищевых таблеток (концентратов) и сухого продовольственного пайка»):

Борщ из сыро-сушеных овощей. На одну таблетку весом 75 г берут 0,6 л воды (3 стакана). Таблетку разминают и закладывают в холодную воду. Затем борщ доводят до кипения и варят в течение 40-50 минут на слабом огне при помешивании…

Щи и борщ из варено-сушеных овощей. Щи и борщ из варено-сушеных овощей по существу являются готовой пищей, требующей только разбавления водой и подогрева до кипения для придания им нормального вида и консистенции. Таблетку ввиду ее хрупкости, не следует измельчать перед закладкой в воду. По готовности пищу необходимо тщательно размешать. Если есть возможность, можно добавить в нее колбасу. Закладывать колбасу в воду нужно вместе с таблеткой, после чего все должно кипятиться в течение 5 – 8 минут…

Для улучшения питательности и вкусовых качеств в такой борщ рекомендовалось добавлять колбасу или мясные или рыбные консервы.

Надо заметить, что применялись такие концентраты в основном там, где не было возможности готовить еду из свежих продуктов – на передовой. В тылу борщ варили уже по-другому, почти как дома. Рецептов борща предлагалось несколько, в том числе и с рыбой. В книге “Организация питания и приготовление пищи в полевыхусловиях в Красной Армии” (1942 год) мы видим, что на приготовление борща повар должен был потратить около двух часов. Ранее мы рассказывали о том, как освобождали Одессу: о неизвестных героях и кавалерийской атаке.

Обед по расписанию

Для разных родов войск были разные нормы питания. Они были введены приказом Наркомата обороны №312 от 22 сентября 1941 года. Всего определили 10 норм суточного довольствия. Офицеры получали дополнительный паек, но и он выдавался не регулярно и зависел от общего снабжения. У моряков и летчиков питание было более разнообразным и качественным. Еще лучше оно было у подводников. В их рационе было красное вино, квашеная капуста, соленые огурцы, шоколад.

В многочисленных предписаниях было четко обозначено: солдат должен получать горячую пищу два раза в сутки. На передовой завтрак начинался еще до рассвета. Второй горячий прием пищи был уже с наступлением темноты. При этом вся норма хлеба выдавалась бойцам утром. Если бой не прекращался, то горячее питание в окопы на передовую доставляли в специальных термосах.

Перебои с поставками продуктов на фронт были частым явлением. Особо сложными выдалась зима и весна 1941-1942 годов на Ленинградском фронте. Там нормы питания солдат были урезаны вдвое. Так, солдаты на передовой получали 500 граммов хлеба и 125 граммов мяса. В тылу и того меньше. Но голодали не только там и по причине невозможности доставить продукты в зону боевых действий. Страна не справлялась с такими огромными объемами производства продовольствия. В разные годы ежедневно надо было накормить от 5 до 11 миллионов человек. С лета 1942 года при частях было разрешено создавать подсобные хозяйства. Солдаты собирали ягоды, грибы, охотились и рыбачили.

После того как Советские войска перешли в фазу активного наступления, на кухни и вещмешки стали попадать захваченные продовольственные трофеи. Писатель Виктор Некрасов в воспоминаниях «40 лет освобождения Одессы» пишет:

«Кроме вагона с лимонадом и кофе обнаружен был и шоколад, и какао, и мясные консервы, короче, когда всех удалось в конце концов собрать, у каждого солдата за спиной или в руках был сидор (вещевой мешок) величиной с дом, и не расставались они с ними, потом уж пополняемыми в селах, до самого Днестра, куда мы пришли только в начале мая».

Борщ и «второй фронт»

«Второй фронт» – именно так в шутку называли советские солдаты американскую тушенку, которую поставляли союзники в рамках программы ленд-лиза. За годы войны в Советский союз поступило почти 5 миллионов тонн продовольствия, из них тушенки – 268 105 тонн. О значении для страны этой помощи писал Анастас Микоян, руководивший приёмом поставок продовольствия союзниками:

«… когда к нам стали поступать американская тушёнка, комбижир, яичный порошок, мука, другие продукты, какие сразу весомые дополнительные калории получили наши солдаты! И не только солдаты: кое-что перепадало и тылу».

Но не тушенкой единой. В книге «Ленд лиз – оружие победы», госсекретарь США в 1944-1945 годах, Эдвард Стеттиниус пишет:

«Мы производим еще в дегидрированием виде традиционный русский суп – борщ из толченой свеклы, как и другие русские супы: картофельный, луковый, морковный. Они укладываются в пакетики площадью два квадратных дюйма – не больше коробка безопасных спичек. При добавлении воды в такой пакетик он превращается в суп, заполняющий большую миску».

Стоит отметить, почему американцы уделяли этому факту такое внимание. Для пищевой промышленности США – производство тушенки и борща было в новинку. Но надо признать, что они освоили технологию весьма быстро и успешно.

На вес золота

Качество питания солдат на фронте, во многом зависело от повара. Если повар был хороший, то к стандартному рациону добавлялись всевозможные придумки: напиток из еловых шишек, «компот» из веток фруктовых деревьев, вкусные пирожки из маисовой муки, которую в большом количестве поставляли союзники. Хороший повар был на вес золота, особенно в начале войны. Позже профессии стали обучать на специальных фронтовых курсах и в военных школах.

8 июля 1943 года были введены нагрудные знаки отличия «Отличный повар2, «Отличный пекарь». Ими были награждены более 33 тысяч человек.

Фото и плакаты: wwii.space Напомним, что «Одесская жизнь» объявила конкурс на самый-самый борщ.