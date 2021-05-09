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Кто и как варил «Борщ Победы»

Кто и как варил «Борщ Победы»

Поднимая тему победы над врагом во Второй мировой, мы чаще всего вспоминаем о боевых буднях, победах и поражениях, деталях операций. Но мало кто говорит о том, кто и как кормил наших солдат. Мы решили отдать дань фронтовому борщу, который прошел с солдатами всю войну.

Борщ из таблеток

Долгое время армия была двигателем прогресса. Она формировала запрос не только на изобретение новой техники и оружия, но и многих других вещей, которые после окончания войн переходили на службу мирному населению. Что касается питания, то именно войнам и армиям мы обязаны появлением консервов и концентратов, плавленых сырков и маргарина, и многих других привычных нам продуктов.

Состав таблетки-концентрата борща 1941 год

Состав таблетки-концентрата борща 1941 год

 В конце тридцатых годов, для нужд армии советские технологи разработали таблетки-концентраты. Они были опробованы на солдатах, воевавших на финской войне. Пищевые таблетки изготовлялись из обычных продуктов путем уварки, усушки и таблетирования и были двух видов. Первые – достаточно было развести в горячей воде и укутать до набухания. Вторые – требовали варки. Если говорить о борще, то в арсенале у поваров были и первые и вторые. Вес одной таблетки составлял 800 граммов и из нее можно было приготовить 24 порции.

Рецепты приготовления борща из таблеток выглядят так (из брошюры «Применение в Красной Армии пищевых таблеток (концентратов) и сухого продовольственного пайка»):

 Борщ из сыро-сушеных овощей. На одну таблетку весом 75 г берут 0,6 л воды (3 стакана). Таблетку разминают и закладывают в холодную воду. Затем борщ доводят до кипения и варят в течение 40-50 минут на слабом огне при помешивании…

Щи и борщ из варено-сушеных овощей. Щи и борщ из варено-сушеных овощей по существу являются готовой пищей, требующей только разбавления водой и подогрева до кипения для придания им нормального вида и консистенции. Таблетку ввиду ее хрупкости, не следует измельчать перед закладкой в воду. По готовности пищу необходимо тщательно размешать. Если есть возможность, можно добавить в нее колбасу. Закладывать колбасу в воду нужно вместе с таблеткой, после чего все должно кипятиться в течение 5 – 8 минут…

Борщ щи рецепты

Для улучшения питательности и вкусовых качеств в такой борщ рекомендовалось добавлять колбасу или мясные или рыбные консервы.

Надо заметить, что применялись такие концентраты в основном там, где не было возможности готовить еду из свежих продуктов – на передовой. В тылу борщ варили уже по-другому, почти как дома. Рецептов борща предлагалось несколько, в том числе и с рыбой. В книге “Организация питания и приготовление пищи в полевыхусловиях в Красной Армии” (1942 год) мы видим, что на приготовление борща повар должен был потратить около двух часов.

Ранее мы рассказывали о том, как освобождали Одессу: о неизвестных героях и кавалерийской атаке.

Обед по расписанию

Полевая кухня

Полевая кухня. ФОТО wwii.space

Для разных родов войск были разные нормы питания. Они были введены приказом Наркомата обороны №312 от 22 сентября 1941 года. Всего определили 10 норм суточного довольствия. Офицеры получали дополнительный паек, но и он выдавался не регулярно и зависел от общего снабжения. У моряков и летчиков питание было более разнообразным и качественным. Еще лучше оно было у подводников. В их рационе было красное вино, квашеная капуста, соленые огурцы, шоколад.

В многочисленных предписаниях было четко обозначено: солдат должен получать горячую пищу два раза в сутки. На передовой завтрак начинался еще до рассвета. Второй горячий прием пищи был уже с наступлением темноты. При этом вся норма хлеба выдавалась бойцам утром. Если бой не прекращался, то горячее питание в окопы на передовую доставляли в специальных термосах.

Перебои с поставками продуктов на фронт были частым явлением. Особо сложными выдалась зима и весна 1941-1942 годов на Ленинградском фронте. Там нормы питания солдат были урезаны вдвое. Так, солдаты на передовой получали 500 граммов хлеба и 125 граммов мяса. В тылу и того меньше. Но голодали не только там и по причине невозможности доставить продукты в зону боевых действий. Страна не справлялась с такими огромными объемами производства продовольствия. В разные годы ежедневно надо было накормить от 5 до 11 миллионов человек. С лета 1942 года при частях было разрешено создавать подсобные хозяйства. Солдаты собирали ягоды, грибы, охотились и рыбачили.

После того как Советские войска перешли в фазу активного наступления, на кухни и вещмешки стали попадать захваченные продовольственные трофеи. Писатель Виктор Некрасов в воспоминаниях «40 лет освобождения Одессы» пишет:

 «Кроме вагона с лимонадом и кофе обнаружен был и шоколад, и какао, и мясные консервы, короче, когда всех удалось в конце концов собрать, у каждого солдата за спиной или в руках был сидор (вещевой мешок) величиной с дом, и не расставались они с ними, потом уж пополняемыми в селах, до самого Днестра, куда мы пришли только в начале мая».

Обед на палубе

Борщ и «второй фронт»

«Второй фронт» – именно так в шутку называли советские солдаты американскую тушенку, которую поставляли союзники в рамках программы ленд-лиза. За годы войны в Советский союз поступило почти 5 миллионов тонн продовольствия, из них тушенки – 268 105 тонн. О значении для страны этой помощи писал Анастас Микоян, руководивший приёмом поставок продовольствия союзниками:

 «… когда к нам стали поступать американская тушёнка, комбижир, яичный порошок, мука, другие продукты, какие сразу весомые дополнительные калории получили наши солдаты! И не только солдаты: кое-что перепадало и тылу».

Тушонка «Второй фронт»

Тушонка «Второй фронт»

Но не тушенкой единой. В книге «Ленд лиз – оружие победы», госсекретарь США в 1944-1945 годах, Эдвард Стеттиниус пишет:

«Мы производим еще в дегидрированием виде традиционный русский суп – борщ из толченой свеклы, как и другие русские супы: картофельный, луковый, морковный. Они укладываются в пакетики площадью два квадратных дюйма – не больше коробка безопасных спичек. При добавлении воды в такой пакетик он превращается в суп, заполняющий большую миску».

Стоит отметить, почему американцы уделяли этому факту такое внимание. Для пищевой промышленности США – производство тушенки и борща было в новинку. Но надо признать, что они освоили технологию весьма быстро и успешно.

полевая кухня
полевая кухня
полевая кухня
полевая кухня
полевая кухня
полевая кухня
полевая кухня
полевая кухня
полевая кухня
полевая кухня
полевая кухня

На вес золота

Качество питания солдат на фронте, во многом зависело от повара. Если повар был хороший, то к стандартному рациону добавлялись всевозможные придумки: напиток из еловых шишек, «компот» из веток фруктовых деревьев, вкусные пирожки из маисовой муки, которую в большом количестве поставляли союзники. Хороший повар был на вес золота, особенно в начале войны. Позже профессии стали обучать на специальных фронтовых курсах и в военных школах.

8 июля 1943 года были введены нагрудные знаки отличия «Отличный повар2, «Отличный пекарь». Ими были награждены более 33 тысяч человек.

Фото и плакаты: wwii.space

борща охота конкурсНапомним, что «Одесская жизнь» объявила конкурс на самый-самый борщ.

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