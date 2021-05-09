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В Одессе трогательно поздравили с Днем Победы 100-летнего ветерана морской пехоты (фото)

В Одессе трогательно поздравили с Днем Победы 100-летнего ветерана морской пехоты (фото)

Сегодня, 9 мая, в Одессе военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины поздравили с Днем Победы морского пехотинца, полковника в отставке Ивана Кулибабу.

Заслуженному офицеру и ветерану пожелали крепкого здоровья в его 100 лет, рассказали в пресс-службе ВМС.

поздравление ветерана

поздравление ветерана2

Также под балконом дома, где живет ветеран-фронтовик, уже по старой традиции сыграл военный оркестр.

поздравление ветерана3

К поздравлениям офицера присоединились ветераны, волонтеры и неравнодушные прохожие.

поздравление ветерана4

Напомним, в прошлом году одесский ветеран-фронтовик Иван Кулибаба отметил свой 100-летний юбилей. «Одесская жизнь» рассказывала о вековой судьбе и боевых заслугах офицера, воевавшего с фашистами в прославленной морской пехоте.

Фото: Facebook-страница ВМС ВС Украины

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