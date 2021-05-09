В Одессе трогательно поздравили с Днем Победы 100-летнего ветерана морской пехоты (фото)

Сегодня, 9 мая, в Одессе военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины поздравили с Днем Победы морского пехотинца, полковника в отставке Ивана Кулибабу.
Заслуженному офицеру и ветерану пожелали крепкого здоровья в его 100 лет, рассказали в пресс-службе ВМС.
Также под балконом дома, где живет ветеран-фронтовик, уже по старой традиции сыграл военный оркестр.
К поздравлениям офицера присоединились ветераны, волонтеры и неравнодушные прохожие.
Напомним, в прошлом году одесский ветеран-фронтовик Иван Кулибаба отметил свой 100-летний юбилей. «Одесская жизнь» рассказывала о вековой судьбе и боевых заслугах офицера, воевавшего с фашистами в прославленной морской пехоте.
Фото: Facebook-страница ВМС ВС Украины