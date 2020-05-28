Что произошло в Одессе 28 мая: рекордный ливень и освобождение Хаецкого

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Одесская железная дорога вскоре запустит пригородные электрички из Одессы по трем основным направлениям – на Колосовка, Балта-Раздельная и Белгород-Днестровский.
- В Одессе из-за подтопления не работал ряд транспортных маршрутов.
- Сегодняшний ливень привел к подтоплению улиц Приморской, Химической, Фонтанской дороги и Балковской. Их пришлось перекрыть.
- Сегодня в Одессе выпало 18 миллиметров осадков в формате залпового ливня. Подтопление улиц было едва ли не в каждом районе города. Наши корреспонденты из разных уголков Одессы показали, какими улицами можно пройти, а какими и проехать трудно.
- Сегодняшний ливень в Одессе побил почти 60-летний рекорд по количеству осадков. В Одессе в течение пяти часов выпало 49,5 миллиметров осадков.
- Андрея Хаецкого, подозреваемого в причастности к пожару на Троицкой, 25 освободили из под стражи на поруки народных депутатов Анатолия Урбанского и Сергея Колебошина.
- В Одесском художественном музее обвалилась часть карниза, а сквозь световой фонарь полилась вода.