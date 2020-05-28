Что произошло в Одессе 28 мая: рекордный ливень и освобождение Хаецкого

Бывшего зам директора по административно-хозяйственной работе колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Андрея Хаецкого, подозреваемого в причастности к пожару на Троицкой, 25 освободили из под стражи на поруки народных депутатов Анатолия Урбанского и Сергея Колебошина.

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