Сьогоднішня злива в Одесі побила майже 60-річний рекорд за кількістю опадів

Про це під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради зазначив виконуючий обов’язки заступника міського голови – директора департаменту міського господарства Дмитро Жеман, повідомляє департамент міського господарства Одеської міськради.

Така кількість опадів стала рекордом, починаючи з 1962 року – тоді ця цифра склала 66 міліметрів.

– Серйозна залпова злива почалася о 7:00, і вже о 9:45 було зупинено автомобільний рух на вулицях Приморській, Балківській, Середньфонтанській, Інглезі, Французському бульварі. Станом на 12:00 рух ще не відновлено на Балківській та Французському бульварі, на інших вулицях авторух відновлено, – підкреслив він.

Фото: Одесская жизнь

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