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Новости Одессы и Одесской области

В Одесском художественном музее обвалилась часть карниза, а сквозь световой фонарь полилась вода

В Одесском художественном музее обвалилась часть карниза, а сквозь световой фонарь полилась вода

Сильный дождь наделал бед: в Одесском художественном музее обвалилась часть карниза, а сквозь световой фонарь полилась вода.

Об этом сообщила заместитель директора Одесского музея Александра Ковальчук.

– Сегодня обвалилась значительная часть карниза музея и протекала вода сквозь дореволюционный световой фонарь на втором этаже. Об этом мы завтра отправим обращение ко всем органам, связанным со зданием или деятельностью музея, — сообщает Александра.

Впрочем, это не все проблемы Худмузея на сегодняшний день. Как сообщает Александра Ковальчук, «я очень рада, что на согласительной комиссии приняли решение предоставить 1000000 гривен для OFAM / Одесского художественного музея на разработку проектно-сметной документации. Мы просили предоставить 3,5 миллиона, что было поддержано двумя профильными комиссиями, и теперь очень сложно решить куда именно приложить этот миллион. С другой стороны, вы же могли нам совсем отказать, поэтому я все же благодарна».

При этом Александра обращает внимание «всех, кто имеет полномочия и чувствует себя ответственным за здание Одесского художественного музея, дворца Потоцких, памятника архитектуры национального значения — помогите нам получить полную сумму на разработку проектно-сметной документации на комплексную реставрацию… Здание музея придет в аварийное состояние если мы с вами останемся бездействовать. Это объективно факт».

Заместитель директора Худмузея также задается вопросом:

— А теперь задача: допустим, что во время обвала карниза под ним будет находиться человек, которого этот карниз убьет. Вопрос: кто поедет в СИЗО?

Фото — с ФБ-страницы Александры Ковальчук.

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