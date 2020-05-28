В Одесі через підтоплення не працює низка транспортних маршрутів

Послабление карантина увеличило армию граждан, отправляющихся на работу. Но общественный транспорт продолжает работать с ограничениями, в режиме карантина. Из-за этого противоречия возникают огромные пробки на дорогах от частного транспорта, недовольство пассажиров маршруток, трамваев и троллейбусов, а также другие проблемы. Мы решили рассказать о том, как сегодня добираются на работу одесситы, на примере некоторых сотрудников нашей редакции. Ведь мы так же, как и все, пользуемся транспортом и продолжаем выпускать газеты в режиме карантина, хотя и несколько ослабленного.

Пока в Одессе главной темой остаются коронавирус и карантин, в области на передовую вышли совсем другие проблемы. Мы рискуем остаться без урожая. Ячмень, рапс, пшеница и кукуруза – уже вне игры. Эти озимые культуры фермеры называют «основой основ». На них приходится в среднем 95% урожая зерновых. Посевы не взошли, или оказались «пустоцветными». И эта картина, по словам, аграриев, напоминает Великую Депрессию в США. Там она сопровождалась страшной засухой и пылевыми бурями. В результате было разорено множество фермерских хозяйств, обречена на голод огромная часть населения страны. Сегодня, но уже на Одесщине, экономический кризис, осложненный длительным эпидкарантином, обостряет рекордная засуха и пыльные бури. Из-за чего сложилась такая ситуация и каких привычных продуктов может не оказаться на наших столах уже этим летом?

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