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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі через підтоплення не працює низка транспортних маршрутів

В Одесі через підтоплення не працює низка транспортних маршрутів

У часовий відрізок з 6:00 до 9:00 в Одесі випало 18 міліметрів опадів у форматі залпової зливи.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту міського господарства Одеської міськради.

Сьогоднішня злива призвела до підтоплення вулиць Приморської, Хімічної, Фонтанської дороги та Балківської.

Наразі працівники комунальних підприємств та служб проводять активне очищення ливньової каналізації – вона не забита, проте її пропускна спроможність не відповідає кількості опадів.

Всередині кварталів ливньовку чистять працівники ЖКС, на автошляхах – фахівці КП “Міські дороги”. Залучено 32 одиниці техніки.

Через підтоплення не працюють або працюють у скороченому форматі трамвайні маршрути №3,15, 18, 20, 22,27, та тролейбусні маршрути №8,10.

Фото: Одесская жизнь

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