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Новости Одессы и Одесской области

На Балту, Колосівку і Білгород-Дністровський: коли запустять електрички з Одеси?

На Балту, Колосівку і Білгород-Дністровський: коли запустять електрички з Одеси?

Одеська залізниця невдовзі запустить приміські електрички з Одеси за трьома основними напрямками – на Колосівка, Балта-Роздільна і Білгород-Дністровський.

Про це повідомляє видання “Пасажирський транспорт“.

З 1 червня поновлюється рух приміських електричок з Одеси. Всього з Одеси запустять 7 пар поїздів: по дві пари у напрямку Роздільної, Білгород-Дністровського та Колосівки, а також одна пара – до Балти через Роздільну.

Електропоїзди від Одеси до Вапнярки (у Вінницькій області) і Помічний (Кіровоградська область) ходити не будуть, так як вони фактично є міжобласними.

Приміські електрички будуть запускати 1 червня згідно з уставленим розкладом, що діяв до 18 березня:

  • Одеса – Білгород-Дністровський: електропоїзди №6304 \ 6347, №6310 / 6341, відправлення з Одеси о 8:39 і 17:45, відправлення з Білгорода-Дністровського в 5:14 і 16:54.
  • Одеса – Колосівка: електропоїзди № 6404/6407 і №6408 / 6401, відправлення з Одеси о 8:21 і 20:19, відправлення з Колосівка о 4:20 і 16:22.
  • Одеса – Роздільна: електропоїзди №6202 / 6205 і №6201, відправлення з Одеси о 8:17, відправлення з Роздільній о 5:39 і 11:49.
  • Одеса – Роздільна – Мигаєве: електропоїзд №6206, відправлення з Одеси о 19:20.
  • Одеса – Балта, через Роздільну, швидше за все – без зупинки в Подольську, електропоїзд №6271 / 6272, відправлення з Одеси о 9:40, відправлення з Балти о 14:17.

Нагадаємо,  ми повідомляли про запуск поїздів дальнього сполучення з Одеси.

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